ترامب يهدد إيران بقوة أشد.. ومصر تطرح 30 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيران بقوة أشد إذا لم توقع الاتفاق بسرعة، بينما تستعد مصر لطرح 30 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي في خطوة جديدة تستهدف الفئات التي لا تستطيع سداد مقدم وحدات الإسكان. كما تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيران بقوة أشد إذا لم توقع الاتفاق بسرعة، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات وقف إطلاق النار في مضيق هرمز.

من جهتها، اتهمت إيران واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية في المنطقة. وفي سياق آخر، تستعد الحكومة المصرية لطرح 30 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي، في خطوة جديدة تستهدف الفئات التي لا تستطيع سداد مقدم وحدات الإسكان التي يتم طرحها للتمليك. كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل هذا المشروع خلال المؤتمر الأخير الذي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي، حيث أعلن عن طرح الوحدات السكنية وفق مجموعة من الضوابط والشروط المقرر الإعلان عنها قريباً.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف طرح 100 ألف وحدة سكنية، مؤكداً أن هذه الوحدات يمكن تمليكها خلال فترات محددة من بدء سداد القيمة الإيجارية الشهرية، وذلك وفق ضوابط سيتم توضيحها. ومن المقرر أن تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال أيام عن توفير الوحدات السكنية بنظام الإيجار لغير القادرين، بحيث يسدد المواطن قيمة إيجارية شهرية، ويحصل على وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق. كما ستشمل هذه الوحدات مناطق داخل مدينة روضة العبور ومدينة العاشر من رمضان وزهرة الأمل في مدينة الأمل.

أما بالنسبة للأراضي المتاحة لإنشاء مشروعات سكنية للإيجار، فهي تشمل مدينة حلوان ومدينة المعصرة. ومن المقرر أن تشمل الوحدات السكنية بغرفتين ومطبخ وحمام، ووحدات ثلاث غرف ومطبخ وحمام. وفي سياق آخر، تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة، مع درجات حرارة متفاوتة بين المحافظات





