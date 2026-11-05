ترامپ يدعم هيگسيث رغم خسارة الجمهوريين للكونگرس

يؤيد ترامب وزير الدفاع هيگسيث بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وسط ضغوط متزايدة بسبب حرب إيران وخسائر الحزب.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل صريح عن تأييده الكامل لوزير الدفاع بيت هيگسيث ، وذلك في خطوة تهدف إلى تثبيت أركان الإدارة الأمريكية بعد النتائج الحاسمة لانتخابات التجديد النصفي. جاءت هذه المواقف المعلنة مباشرة بعد أن حقق الديمقراطيون سيطرة كاملة على كلٍ من مجلسي النواب والشيوخ، وهو حدث يعكس بوضوح موجة من الغضب الشديد بين الناخبين الأمريكيين إزاء الاستمرار في الحرب على إيران.

موقف ترامب الصريح من الوزير هيگسيث

صرّح دونالد ترامب للصحفيين المتواجدين معه بتفاؤل كبير بشأن أداء وزير الدفاع، موضحاً أنه لا يعتقد بوجود أي خطأ في أداء هيگسيث، بل على العكس تماماً، حيث قال إن الوزير يقوم بعمل جيد للغاية. هذا البيان جاء رداً مباشراً على التكهنات والمضاربات التي سارعت إلى الظهور في الأوساط السياسية والإعلامية حول احتمالية استقالة أو عزل هيگسيث كخسار ضحية سياسية.

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يُعد موقف ترامب الحالي متناقضاً تماماً مع الممارسات التاريخية التي انتهجها سلفه في الإدارة الأمريكية، وتحديداً الرئيس السابق جورج بوش. فقد كان بوش قد أقيل وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد فوراً في صباح اليوم التالي مباشرة لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت في عام 2006. حدث ذلك لأن استياء الناخبين الأمريكيين العميق إزاء الحرب الممتدة على العراق ساعد بشكل كبير في فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس الأمريكي.

توقعات المستشيرين والضغوط السياسية

على الرغم من الدعم العلني الذي قدمه ترامب، إلا أن هناك تقارير داخلية تشير إلى خلاف ذلك، حيث ذكر أحد مستشاري الرئيس الأمريكي أن هيگسيث قد يكون على وشك فقدان منصبه الوزاري نظراً لتداعيات الحرب. وأكد هذا المستشار أن المسؤولية عن هذه الخسائر الانتخابية ستُحمّل لشخص ما بالتأكيد، ومن المنطقي والبديهي أن هذا الشخص لن يكون هو دونالد ترامب نفسه.

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كانت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأحداث، أن ترامب سأل مستشاريه المقربين عقب الهزيمة الانتخابية المقلقة عما إذا كان ينبغي لهيگسيث الاستمرار في منصبه أم لا. ويعد هيگسيث، إلى جانب ترامب نفسه، من أبرز الشخصيات الأمريكية المرتبطة بشكل مباشر بالحرب التي لا تحظى بشعبية كبيرة، والتي شكلت عبئاً سياسياً كبيراً على الجمهوريين.

عواقب حرب إيران على المشهد الانتخابي

اعترف ترامب علناً يوم الأربعاء الماضي بوجود جدل كبير حول جدوى حرب إيران، وقال بشكل مباشر إن هذه الحرب كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونغرس الأمريكي. وقد تأثر الجانب الاقتصادي للحملة الانتخابية بشكل كبير، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود بشكل ملحوظ، مما زاد من غضب الناخبين وساهم في تحوّلهم نحو الحزب الديمقراطي.

من جانبه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية بشكل قاطع أن هيگسيث ملتزم بنسبة مئة في المئة بقيادة البنتاگون حتى نهاية ولاية ترامب المتوقعة في العشرين من يناير عام 2029. هذا التأكيد يأتي في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي تتعامل مع ضغوط هائلة لتبرير استمرارها في العمليات العسكرية في المنطقة.

انتقادات داخلية ودولية متصاعدة

لطالما كان هيگسيث شخصية مثيرة للانقسام الشديد في الساحة السياسية الأمريكية، حيث أثار عداوات حتى داخل حزبه الجمهوري نفسه. في وقت سابق من هذا العام، تم تقديم مذكرة رسمية لمساءلته وعزله، واتهمه منتقدوه بإساءة استغلال منصبه لشن أعمال قتالية ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكية.

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صرح السناتور الجمهوري توم تيليس لشبكة سي بي إس نيوز ليلة الثلاثاء الماضي أن حساباً قادمًا سيُعمل مع هيگسيث، وإن علاقته المتوترة مع المشرعين تقوض مساعيه السياسية. وأضاف قائلاً إنه بعد الانتخابات، يجب علينا أن نحدد ما إذا كان هو الشخص الأنسب لعرض تلك الاحتياجات على الكونغرس أم لا، خاصة إذا كان يريد إنجاز شيء ما قبل نهاية دورة الكونغرس الحالية.

تشير المصادر إلى أن هناك وقتاً متبقيًا لم يتبق عليه سوى ستون يوماً فقط قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. ويبدو أن التركيز سيكون على تقييم أداء هيگسيث في ظل التحديات المستمرة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على المشهد السياسي الأمريكي في المرحلة المقبلة.