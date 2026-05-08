ترامب يهدد إيران بـ«ضربات قاسية».. وإيران تتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار.. وأسعار الذهب في مصر تشهد تحركات طفيفة

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإسقاط الحكومة ال إيران ية بقوة أشد إذا لم توقع على الاتفاق النووي بسرعة، في تصريح جديد يثير التوتر في المنطقة.

وقال ترامب في تصريح صحفي: «إن إيران يجب أن تتحرك بسرعة، وإلا سنضربها بقوة لم ترها من قبل»، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل. من جهتها، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، في وقت أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات دفاعية ضد ما وصفها بـ«التهديدات الإيرانية». وقال المتحدث باسم الجيش الأمريكي: «لقد نفذنا ضربات استباقية لحماية مصالحنا في المنطقة».

في سياق آخر، شهدت أسعار الذهب في مصر تحركات طفيفة خلال التعاملات المسائية في سوق الصاغة اليوم الجمعة 8-5-2026. سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً في الأسواق المحلية، تحركاً صعودياً طفيفاً، حيث بلغ سعر الشراء 8029 جنيهاً مقابل 8034 جنيهاً صباحاً، بينما سجل سعر البيع 7995 جنيهاً بعد أن كان 7988 جنيهاً صباحاً. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضاً، حيث بلغ سعر الشراء 7025 جنيهاً مقابل 7030 جنيهاً صباحاً، وسجل سعر البيع 6995 جنيهاً.

أما عيار 18، فقد بلغ سعر الشراء 6021 جنيهاً مقابل 6026 جنيهاً صباحاً، وسجل سعر البيع 5995 جنيهاً. كما وصل سعر الجنيه الذهب للشراء إلى 56240 جنيهاً، بينما سجل سعر البيع 56000 جنيهاً. من ناحية أخرى، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية مصرية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية اليوم، مع درجات حرارة تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية في القاهرة، بينما تتوقع درجات حرارة أعلى في المدن الجنوبية.

وقال أحد خبراء الأرصاد: «نحن نتوقع تحسناً في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة في بعض المناطق»





