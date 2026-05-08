ترامب: السفن تتجه إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط.. وإيران ليست دولة طبيعية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدداً من السفن بدأت في تغيير مسارها بعيداً عن مضيق هرمز، متجهة إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط بشكل مباشر من الولايات المتحدة. وأشار ترامب إلى أن بلاده تمتلك كميات ضخمة من النفط، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تعاني حالياً من أي أزمات في قطاع الطاقة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري مفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً.

وأشار ترامب إلى أن بلاده تمتلك كميات ضخمة من النفط، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تعاني حالياً من أي أزمات في قطاع الطاقة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري مفاوضات مع إيران، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً. وقال ترامب إن ثلاث مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح تحت وابل من النيران، مضيفاً أن إيران ليست دولة طبيعية يقودها مجانين، وأنها ستستخدم الأسلحة النووية إذا أتيحت لها الفرصة، لكن ذلك لن يحدث أبداً.

وأضاف ترامب أن الضربات الأمريكية على الأهداف الإيرانية كانت مجرد مجاملات طفيفة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً. وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة وقف مشروع الحرية خلال المفاوضات. وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك قوة عسكرية وعسكرية قوية، وأنها قادرة على مواجهة أي تهديد. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع ذلك.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تتخلى عن برنامجها النووي. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستواصل دعم حلفاءها في المنطقة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.





