ترامب يشن حربا على إيران: ارتفاع أسعار النفط وتهديدات إسرائيلية

ترامب يشن حربا على إيران، بعد تهديدات إسرائيلية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.1%، الجمعة، لتسجل 108 دولارات للبرميل، عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن"القضاء على إيران عسكريا". كما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2.5%، لتبلغ نحو 103 دولارات للبرميل بحلول الساعة 8.30 بتوقيت جرينتش. يأتي هذا الارتفاع بعد تهديدات ترامب لإيران، والتي وجهها على منصة"تروث سوشيال", الخميس، في ظل جمود المفاوضات لإنهاء الحرب بين الجانبين. وادعى ترامب في تدوينته، أن إدارته حققت ما وصفه ب"انتصارات عسكرية" في كل من فنزويلا وإيران، مضيفا أن الولايات المتحدة ستواصل لاحقا"القضاء على إيران عسكريا".

وفي 3 يناير الماضي، شن الجيش الأمريكي هجوما على فنزويلا أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شئون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني. وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلقت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين. غارة إسرائيلية على بلدة القصيبة وإنذارات بإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنا





