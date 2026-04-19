ترامب يتدخل شخصيًا في مفاوضات إيران.. وتصاعد الأزمة مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار

مسؤولون أمريكيون وسيناتور بارز يكشفون انخراط الرئيس ترامب المباشر في المفاوضات مع إيران، في وقت يقترب فيه وقف إطلاق النار من نهايته دون تقدم ملموس. تقارير تشير إلى اجتماعات هامة في البيت الأبيض ومحادثات هاتفية مع قائد الجيش الباكستاني. بالتزامن، تصريحات مصرية حول قناة السويس والقدرات العسكرية، بالإضافة إلى أخبار رياضية ومحلية.

تتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة و إيران مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار المؤقت، دون ظهور مؤشرات على التوصل إلى اتفاق. في تطور لافت، كشف مسؤولون أمريكيون وسيناتور جمهوري بارز عن انخراط مباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ال مفاوضات مع طهران. وأشار موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن ترامب عقد اجتماعًا هامًا في غرفة العمليات ب البيت الأبيض لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز وال مفاوضات مع إيران .

حضر الاجتماع شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزراء الخارجية ماركو روبيو، والحرب بيت هيجسيث، والخزانة سكوت بيسنت، بالإضافة إلى رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وأوضح "أكسيوس" أن الوضع مع إيران وصل إلى مرحلة حرجة، حيث من المتوقع انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء القادم، ولم يتم تحديد موعد نهائي لاجتماع جديد بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وفي سياق متصل، أجرى قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، محادثات في طهران الأسبوع الماضي بهدف التوسط بين الولايات المتحدة وإيران. وقد صرح مسؤولون أمريكيون بأن ترامب تحدث هاتفيًا مرة واحدة على الأقل مع منير والإيرانيين. من جانبه، أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن "الرئيس ترامب يتحدث مباشرة مع الإيرانيين، إنه يتفاوض بنفسه". وأضاف جراهام تعليقًا على الأمر: "لا أتمنى أن أكون الإيراني الذي يتلقى مثل هذا الكلام". وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، يوم السبت الماضي، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات جديدة خلال المحادثات، وأن إيران تدرسها حاليًا، ولم ترد عليها بالقبول أو الرفض بعد. ووفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل المحادثات، تصاعدت الأزمة في مضيق هرمز بشكل ملحوظ بعد أن أحرز الطرفان تقدمًا في تضييق الخلافات بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني ومخزون طهران من اليورانيوم المخصب. وفي سياق آخر، صرحت النائبة سناء السعيد بأن قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي يعد حنثًا بالقسم ومخالفة للدستور. كما نقلت الأخبار تصريحات للواء سمير فرج، حيث وصف قناة السويس الجديدة بأنها "ضربة معلم" أجهضت مشروع قناة بن جوريون البديلة، مشيرًا إلى أن مصر انتقلت من مرحلة الاستيراد إلى تصنيع الفرقاطات والمسيرات، مما جعل البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة عالميًا. كما وردت أنباء عن اختبار حاسم للاعب حمزة عبدالكريم لحسم مستقبله مع نادي برشلونة. وفي تطور منفصل، أعلن مسؤول ماليزي أن بلاده تمتلك حاليًا 19 مصنعًا لإنتاج الديزل الحيوي، تبلغ طاقتها الإنتاجية 1.5 مليون لتر شهريًا





دونالد ترامب إيران مفاوضات وقف إطلاق النار مضيق هرمز البيت الأبيض ليندسي جراهام قناة السويس البحرية المصرية العدادات الكودية

