الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في جهوده لفرض السيطرة على حقول النفط والحدود، مما يعمق الأزمة مع حكومة إقليم كردستان.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في الجمعة التي تسبق عام 2026، تأييده الصريح لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة ووقف التهريب، في خطوة تعزز موقف بغداد خلال الأزمة المتصاعدة مع حكومة إقليم كردستان. جاء هذا الموقف الأمريكي الرسمي عبر منشور على منصة "تروث سوشال" التي يملكها ترامب، مؤكدين فيها دعم واشنطن لبغداد لبناء عراق موحد وقوي يتخذ قراراته السياسية بحرية.

تفاصيل القرارات العراقية وإغلاق الحدود

يأتي الموقف الأمريكي مباشرة بعد سلسلة من الإجراءات الصارمة التي اتخذها رئيس الوزراء علي الزيدي، وذلك منذ يوم الثلاثاء الماضي، لإخضاع منافذ حدودية استراتيجية وعدة حقول نفطية لسلطة الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل كامل. شملت هذه الإجراءات إغلاق جميع الطرق والمسالك غير الرسمية التي تربط محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى بإقليم كردستان، وذلك في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

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بدأت قيادة قوات الحدود العراقية، بقيادة الفريق عبد الوهاب الساعدي، تنفيذ هذه التوجيهات بشكل ميداني منذ يوم الأربعاء الماضي، بإغلاق المعابر غير الرسمية على امتداد الحدود الدولية، بما في ذلك تلك الواقعة ضمن نفوذ إقليم كردستان. وقد أبلغ قائد قوات الحدود وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأنه تم إغلاق معبر "الوليد" الحدودي مع سوريا في محافظة نينوى، ومعبر "سرتك بشتة" مع إيران في محافظة حلبجة، حيث كان الاثنان سابقاً تحت إدارة كردية.

ردود الفعل الكردية والمواقف السياسية

أثارت القرارات الحكومية العراقية موجة كبيرة من الاحتجاجات والاعتراضات من جانب السلطات في إقليم كردستان، حيث وصفت حكومة الإقليم الإجراءات بأنها "انتهاك صريح للدستور" العراقي. وقد تصاعد التوتر ليشمل تظاهرات شعبية شارك فيها آلاف المواطنين الأكراد في مدينة أربيل، احتجاجاً على ما اعتبروه إجراءات تعسفية تهدف إلى تقليص صلاحيات الإقليم الاقتصادي والإداري.

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من جانبها، أكدت وزارة النفط العراقية، في الجمعة نفسها، أن وزارة النفط أجرت محادثات مع حكومة إقليم كردستان لضمان أن يظل النفط ملكاً لجميع العراقيين دون استثناء. وأشار الوزير إلى أن القدرة الإنتاجية للعراق من النفط ستزداد في المرحلة المقبلة، معتبراً أن هذه الخطط تأتي لحماية الثروات الوطنية ومنع استغلالها في عمليات تهريب غير مشروعة تضر بالاقتصاد الوطني.

الأبعاد الأمنية والتحقيقات النفطية

كشفت تقارير استخباراتية أوردتها وكالة الأنباء العراقية أن عمليات تهريب النفط الخام كانت تتم عبر صهاريج من حقول في محافظتي كركوك والسليمانية إلى إيران. وكانت هذه العمليات تهدف إلى خلط النفط العراقي بالنفط الخام الإيراني قبل تصديره إلى أفغانستان للاستهلاك المحلي، في محاولة واضحة من قبل شبكات تهريب لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن حكومته لن تتراجع عن خططها الرامية إلى إنفاذ سلطة الدولة والقانون في جميع أنحاء العراق. وشدد الزيدي، الذي تربطه علاقات وثيقة مع واشنطن، على أن حملته لمكافحة تجارة النفط غير المشروعة شملت توقيف مسؤولين ومواجهة جماعات مسلحة مدعومة من إيران، خاصة بعد الكشف عن عمليات تهريب في مناطق نفوذها قرب بغداد.

التطورات الميدانية والخطوات المقبلة

واصلت القوات العراقية تنفيذ عملياتها الأمنية، حيث وجه قائد الفرقة السادسة عشرة في الجيش العراقي، اللواء أركان المياحي، بإغلاق المزيد من المسالك والمعابر غير الرسمية بين محافظتي نينوى وأربيل. جاء هذا القرار لمنع عمليات التسلل والتهريب والخروقات الأمنية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الاستخباراتية ورفع مستوى الجاهزية العسكرية في المناطق الحدودية المتوترة.

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من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الإغلاقات، حيث من المتوقع إغلاق معبر "شوشمي" الحدودي مع إيران شمال شرقي العراق. كما أعلنت مصادر أمنية أن السلطات ستعلق حركة التجارة عبر معبر سيمالكا- فيشخابور، الذي يربط إقليم كردستان بشمال شرقي سوريا، اعتباراً من الجمعة، في خطوة تعكس تصعيداً ملموساً في السيطرة الحكومية على المنافذ التجارية.

في سياق متصل، أوضح الفريق عبد الوهاب الساعدي أن قيادة قوات الحدود تتولى حالياً مسؤولية تأمين 600 كيلومتر من الحدود العراقية السورية دون مشاركة قوات أخرى، في حين تنتشر تشكيلات عسكرية وأمنية أخرى خلف وحداتها. وأكدت الهيئة المختصة أن مسؤولية قيادة قوات الحدود تقتصر على تأمين المناطق الحدودية، بينما تتولى هيئة المنافذ الحدودية إدارة المعابر الرسمية فقط، مما يعكس تحولاً جذرياً في البنية الأمنية للدولة العراقية.