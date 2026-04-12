ترامب في ميامي.. بينما تتصاعد الأزمات: فشل المفاوضات مع إيران وتهديدات في هرمز

في تناقض صارخ، بينما كان ترامب يستمتع بأجواء احتفالية في ميامي، أعلنت واشنطن فشل المفاوضات مع إيران وتصاعد التوتر في مضيق هرمز، مع تحركات عسكرية في المنطقة تزيد من المخاوف الأمنية.

في خضم مشهد عالمي يجمع بين الترفيه و التوتر السياسي، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مدينة ميامي الأمريكية، مستمتعًا بأجواء احتفالية صاخبة في حلبة “كاسيا سنتر”، بينما كانت الدبلوماسية الأمريكية تتلقى ضربة قاسية على جبهة التفاوض مع إيران ، والتصعيد يتصاعد في منطقة الخليج العربي .

دخل ترامب إلى الحلبة محاطًا بوزير الخارجية السابق ماركو روبيو، ورئيس منظمة الفنون القتالية دانا وايت، وابنته تيفاني، وسط هتافات الجماهير وتصفيقهم الحاد. بدا ترامب مندمجًا في أجواء النزالات القتالية، وتبادل التحيات مع شخصيات بارزة مثل جو روغن، في تناقض صارخ مع الأجواء المتوترة التي كانت تسود المشهد السياسي العالمي.

بينما كان ترامب يستمتع بهذه الأجواء الاحتفالية، كان نائبه السابق جي دي فانس يعلن عن فشل المفاوضات مع إيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد أكثر من 21 ساعة من المحادثات المكثفة. عاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون تحقيق أي تقدم يذكر، في ظل رفض إيران للشروط الأمريكية المطروحة، والتي كانت تهدف إلى تقييد برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي.

على الجانب الآخر، ومع تزايد التوتر في المنطقة، صعدت حدة التهديدات في مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بالعالم. حذرت إيران بشكل مباشر من أن أي محاولة لفرض حصار على المضيق ستعتبر بمثابة عمل حربي، متوعدة برد حاسم وقوي. أكدت طهران أن المضيق لا يزال مفتوحًا أمام الملاحة المدنية، لكنها حذرت من أن اقتراب أي سفن حربية أمريكية أو غربية سيُعد استفزازًا خطيرًا وانتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يشير إلى استعدادها لتوسيع نطاق المواجهة.

في المقابل، كشفت تقارير أمريكية عن دراسة إدارة ترامب السابقة لـ”خيار الحصار البحري” على إيران، كأداة للضغط عليها وتقويض اقتصادها، عبر خنق صادراتها النفطية، مستندة إلى تجارب سابقة في دول أخرى مثل فنزويلا. هذا الخيار يمثل تصعيدًا خطيرًا آخر في ظل التوتر القائم، ويهدد بإشعال مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.

في سياق متصل، تتسارع التطورات العسكرية في المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات استباقية في جنوب لبنان، استهدفت منصات صواريخ تابعة لحزب الله كانت جاهزة للإطلاق، بالإضافة إلى عمليات في الضفة الغربية بهدف تفكيك بنى تحتية عسكرية. بالتوازي مع ذلك، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها العسكري في المنطقة، مع انتشار قطع بحرية ضخمة، مما يعزز المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة.

هذا التصعيد العسكري المتزامن، إلى جانب استمرار إيران في تمسكها بموقفها المتشدد بشأن برنامجها النووي ورفضها تقليص نفوذها الإقليمي، يزيد من حدة التوتر ويجعل التوصل إلى حلول سلمية أمرًا بالغ الصعوبة. المشهد العام يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وينذر بمخاطر جمة على المنطقة والعالم، ويتطلب تضافر الجهود الدبلوماسية للحد من التصعيد وتجنب نشوب حرب شاملة.





