ترامب يتوعد إيران: حصار بحري على مضيق هرمز وتهديد بمنع امتلاك السلاح النووي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مهددًا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وأشار إلى فشل المفاوضات مع إيران وتوعد باتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمن في المنطقة.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران دخلت المفاوضات وكأنها تملك أوراقًا رابحة، لكنها في الحقيقة لا تملكها. وشدد ترامب على أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرغب في تقديم المساعدة لضمان فتح مضيق هرمز للملاحة بشكل آمن. كما توعد بفرض حصار بحري شامل على أي سفينة تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو الخروج منه، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن في المنطقة.

وأكد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأنه سيتم التعامل مع هذا الأمر في الوقت المناسب. وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن الجيش الإيراني قد تعرض لضربات قوية، وأن القوات البحرية الإيرانية قد دمرت، مع غرق عدد كبير من السفن. وأعرب عن اعتقاده بأن العديد من الدول ستتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، مؤكدًا على أن الحصار البحري سيكون شاملاً وفعالاً. تحدث الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز عن الألغام التي زرعتها إيران في مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستعمل على تطهير المضيق من هذه الألغام في أقرب وقت. وأوضح أن حلف الناتو أبدى اهتمامه بالمساهمة في تأمين المضيق. وفي تدوينة على منصة (تروث سوشيال)، أوضح ترامب أن المفاوضات سارت بشكل جيد حتى الآن، وتم الاتفاق على معظم النقاط المطروحة، باستثناء القضية النووية التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق. وأعلن أن البحرية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، ستبدأ في فرض حصار بحري على المضيق، وذلك بهدف ضمان حرية الملاحة وسلامة السفن. وأكد على أن هذا الحصار سيستمر حتى يتم التوصل إلى حل يسمح لجميع السفن بالدخول والخروج من المضيق بشكل آمن





