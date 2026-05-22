ترامب يميل إلى إنهاء التوتر مع إيران دون عمليات عسكرية واسعة: ماك شرقاوي

المحلل السياسي ماك شرقاوي يشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى إنهاء التوتر مع إيران دون العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة. كما ذكر أن هناك ضغوطًا باتجاه خيار التصعيد العسكري من قبل البنتاجون، وأن هناك أيضًا سياسة أمريكية على "الحافة الهاوية" لصراع شامل مع تهديد عسكري لا يزال قائماً مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. واشنطن تمنح إيران "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويشمل تهميش تخصيب اليورانيوم وتفكيك البرنامج الصاروخي الباليستي، إضافة إلى وقف دعم الفصائل المسلحة في عدد من الدول. الولايات المتحدة تفرض حصارًا بفعالية على الموانئ الإيرانية وتقسيم حركة الصادرات والواردات، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للموازنات الاقتصادية الإيرانية. استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية شهرية، مع تعطل السلاسل الإمدادية وتراجع الإنتاج. تؤكد سقوط قيمة العملة الإيرانية وتراجع الإنتاج وتزايد معدلات البطالة والتضخم داخل إيران.

قال ماك شرقاوي، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى إنهاء التوتر مع إيران دون العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة، في الوقت الذي تمارس فيه "البنتاجون" ضغوطًا باتجاه خيار التصعيد العسكري.

هناك أيضًا أصوات في الكونجرس تدعو إلى إنهاء الأزمة بعد أن خرجت التطورات عن الإطار المتوقع أو المخطط له. الاستراتيجية الأمريكية الحالية تقوم على الوصول "إلى حافة الهاوية". التهديد العسكري لا يزال قائمًا مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بما يقارب 60 إلى 70 ألف جندي جاهزين للتدخل. واشنطن تمنح إيران "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويشمل وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل وتفكيك البرنامج الصاروخي الباليستي، إضافة إلى وقف دعم الفصائل المسلحة في عدد من الدول.

الولايات المتحدة تفرض حصارًا فعليًا يستهدف الموانئ الإيرانية، ما يؤدي إلى تعطيل حركة الصادرات والواردات. استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة لإيران. تؤكد سقوط قيمة العملة الإيرانية وتراجع الإنتاج وتزايد معدلات البطالة والتضخم داخل إيران.





ترامب إيران حرب مواجهة اقتصاد تصعيد_العسكري إجماع_كونغرس

