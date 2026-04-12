ترامب يهدد بإيران: الحصار البحري كـ'ورقة رابحة' في ظل فشل المفاوضات

بعد فشل المفاوضات مع إيران، يلوح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بورقة الحصار البحري، مستنداً إلى تجربته السابقة في فنزويلا، وذلك في ظل تصريحات سمير فرج حول خسائر إيران العسكرية وتصريحات متحدث الكنيسة حول وحدة الشعب، بالإضافة إلى مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

صرح اللواء سمير فرج بأن إيران تكبدت خسائر كبيرة في قدراتها الجوية والبحرية، ولم يبق لديها سوى الصواريخ والمسيرات، مما يشير إلى تحول في استراتيجية القوة ال إيران ية. وأضاف فرج أن إرسال المبعوث الأمريكي للتفاوض، والذي لم يؤيد الحرب، يعكس رغبة الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق السلام، على الرغم من التوتر القائم.

في سياق متصل، أشاد متحدث الكنيسة برؤية الرئيس السيسي الثاقبة التي تراهن على توحيد الشعب المصري وتعزيز قوة النسيج الاجتماعي، مؤكداً على أهمية التماسك الداخلي في مواجهة التحديات.<\/p>

في جانب آخر من الأحداث، نشرت جريدة الشروق مقترحاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن تحديد حد أدنى للنفقة بـ 10 آلاف جنيه، وتخصيص ثلث ثروة الزوج للزوجة، مما يثير نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية.<\/p>

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن ما وصفها بالورقة الرابحة التي يمتلكها في حال عدم امتثال إيران للشروط الأمريكية، وهي عبارة عن فرض حصار بحري. وأشار ترامب عبر حسابه على منصة 'تروث سوشيال' إلى هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الحصار البحري يمثل وسيلة فعالة للضغط على إيران. واستشهد ترامب برابط لبرنامج تلفزيوني ناقش فكرة الحصار البحري كأداة ضغط محتملة، معتبراً إياها ورقة رابحة في يده. وقد أشار مقدم البرنامج إلى أن ترامب استخدم في السابق تكتيكاً مماثلاً بنجاح ضد فنزويلا، حيث تمكن من شل اقتصادها من خلال حصار بحري خانق لصادرات النفط. هذه الإشارة إلى فنزويلا تعزز فكرة أن ترامب قد يلجأ إلى هذه الاستراتيجية مرة أخرى للضغط على إيران، خاصة بعد فشل المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.<\/p>

من جانبه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد جولة مفاوضات في إسلام آباد، مؤكداً أن واشنطن لن تتنازل عن مطالبها وأن الكرة الآن في ملعب طهران. هذا الإعلان يعكس تعقيد العلاقات بين البلدين واستمرار التوتر السياسي والدبلوماسي. ويوحي هذا الموقف بتصاعد محتمل في حدة الصراع، سواء من خلال التصعيد العسكري أو من خلال المزيد من الضغوط الاقتصادية. وتعتبر حاملة الطائرات الضخمة 'يو إس إس جيرالد فورد'، التي شاركت في الحصار الفنزويلي، موجودة حالياً في منطقة الخليج، مما يعزز التكهنات حول إمكانية استخدام الحصار البحري ضد إيران. ووفقاً للبرنامج التلفزيوني، يمكن لترامب ببساطة أن يتفوق بحصاره على سيطرة إيران على مضيق هرمز، مما قد يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإيراني والعلاقات الدولية في المنطقة. هذا السيناريو يعزز الحاجة إلى الدبلوماسية والبحث عن حلول سلمية لتجنب المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.<\/p>





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines