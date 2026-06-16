ترامب يعلن عن مذكرة تفاهم مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز ومناقشة برنامج نووي؛ طرد أطباء بلا حدود لثمانية عشر موظفاً بتهم اعتداء جنسي في تشاد

الولايات المتحدة وإيران توصلان إلى اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز جزئياً؛ وفي الوقت نفسه، تُطرد أطباء بلا الحدود ثمانية عشر موظفاً في تشاد بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي على لاجئين سودانيين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقده خلال اجتماع مجموعة السبع في فرنسا أن الولايات المتحدة وإيران قد وصلا إلى مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى إنهاء الصراع في الخليج وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل جزئي.

وصرح ترامب أن هذه المذكرة تنص صراحة على أن إيران لن تسعى للحصول على سلاح نووي، مؤكداً أن الخطوة تمثل تقدماً كبيراً في مسار التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. وأضاف الرئيس أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستُستكمل بسرعة، وأن الاتفاقية ستُعرض الآن على مجلس الشيوخ الأمريكي لمراجعتها وإقرارها.

وحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن الاتفاق يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز جزئياً بعد ثلاثة أشهر من الحصار الذي فرض على إمدادات النفط من الخليج، ما أدى إلى اضطراب ملحوظ في أسواق الطاقة العالمية وانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من مارس. كما يشتمل الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، مما يمنح المفاوضين مساحة للتركيز على ملفات حساسة أخرى، من بينها مستقبل برنامج إيران النووي ومكافحة الأنشطة الإرهابية في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان في وقت شهد فيه الصراع في اليمن وتدخلات إقليمية متعددة خسائر بشرية فادحة، حيث يتجاوز عدد القتلى سبعة آلاف شخص، معظمهم من الإيرانيين واللبنانيين، وهو ما أسفر عن اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية. في سياق منفصل، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن اتخاذ إجراءات تأديبية حاسمة داخل فرعها في تشاد، حيث تم طرد ثمانية عشر موظفاً بعد اتهامهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على لاجئين سودانيين.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات جاءت عقب تحقيق داخلي مستقل أكّد صحة الادعاءات، وأكدت التزامها التام بحماية حقوق اللاجئين وضمان سلامتهم. ودعت أطباء بلا حدود المجتمع الدولي إلى مواصلة الدعم للجهود الإنسانية في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تُظهر أهمية الرقابة الصارمة وتطبيق القواعد الأخلاقية في جميع عملياتها. وقد شددت المنظمة على أن أي انتهاك لحقوق الإنسان لا يجوز التسامح معه، وأنها ستستمر في تحسين آليات التدريب والرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل





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