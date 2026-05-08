ترامب يهدد إيران بـ "سحقها بقوة".. ومصر تعلن صرف معاش يونيو مبكرًا

تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد تهديد ترامب، بينما تعلن مصر صرف معاشات شهر يونيو مبكرًا قبل عيد الأضحى. كما أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن منتج تمويلي جديد لموظفي الحكومة، بينما تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

في تصعيد جديد للتوتر بين الولايات المتحدة و إيران ، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، في تصريحات حادة، بأن واشنطن ستسحق إيران بقوة أشد إذا لم توقع الاتفاق سريعا.

وأضاف ترامب أن وقف إطلاق النار المستمر في مضيق هرمز لا يكفي، وأن واشنطن ستضرب إيران إذا استمرت في تحديها. من جانبها، اتهمت إيران واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار في هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات دفاعية ضد ما وصفها بـ "الهجمات الإيرانية" في المنطقة.

وفي سياق مختلف، قررت الحكومة المصرية رسميًا صرف معاش شهر يونيو 2026 مبكرًا اعتبارًا من يوم 15 من شهر مايو الجاري، أي قبل عيد الأضحى المبارك، على أن يستمر الصرف حتى يوم 29 من الشهر. وتأتي هذه الخطوة الجديدة لتمكين أصحاب المعاشات من الحصول على معاش الشهر المقبل خلال الشهر الجاري دون الانتظار للشهر الحالي.

وذكر منشور رسمي أن الصرف يكون بدون فوائد وبدون مستندات، ويتم خصم فقط 1.5% مصاريف إدارية، مشددًا على أن الصرف يكون في نفس يوم تقديم الطلب. كما أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن إطلاق منتج تمويلي جديد تحت اسم "في حب مصر"، والذي يستهدف تقديم تمويلات نقدية ميسرة لموظفي الحكومة والجدد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم حركة الطلب المحلي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح البنك أن إطلاق هذا المنتج يأتي انطلاقًا من إدراكه للتحديات المعيشية التي تواجه العديد من الأسر، وحرصه على توفير أدوات تمويلية ميسرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى دخلهم. ويتيح المنتج تمويلات نقدية بقيمة تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بعائد منخفض وميسر، مما يوفر فرصة حقيقية للفئات المستهدفة للاستفادة من التمويل بصورة آمنة ومنظمة، دون تحمل أعباء مالية مرتفعة، مع ضمان سهولة إجراءات الحصول على التمويل.

وفي مجال الطقس، تشهد البلاد اليوم درجات حرارة مرتفعة في معظم المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة بين 28 و35 درجة مئوية في القاهرة، بينما تصل إلى 38 درجة في بعض المناطق الصحراوية. كما حذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مشددين على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض لأمراض الحرارة





