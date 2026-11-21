أعلن دونالد ترامب عن نية فرض ضريبة هائلة وحظر بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الخارج لمنع سيطرة الصين، دون تقديم تفاصيل سياسية واضحة للتنفيذ.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة استراتيجية تهدف إلى منع الشركات الأمريكية من بناء وتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خارج الحدود الوطنية للولايات المتحدة. وهدد بت imposition ضريبة هائلة على أي شركة تقنية تتجاوز هذا الحظر، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إبقاء هذه البنى التحتية الحيوية داخل البلاد تماماً.

التفاصيل السياسية والآلية المقترحة للحظر

لم يحدد ترامب أي تفاصيل تقنية أو قانونية ملموسة حول كيفية تطبيق هذا الحظر أو حساب قيمة الضريبة المفروضة على المخالفين، مما أثار تساؤلات حول الجدية العملية للطرح. أوضح الرئيس أن أعضاء آخرين في حكومته كانوا يسمعون بهذه الفكرة للمرة الأولى، مما يشير إلى أن الأمر لا يزال في مراحله التمهيدية وليس سياسة رسمية معتمدة.

Also read هيئة قضايا الدولة تُشرف على انتخابات نادي الصيد المصري عبر 100 لجنة للتصويت الإلكتروني في حدث انتخابي استثنائي

يأتي هذا الإعلان في سياق تزايد المخاوف الاستراتيجية بشأن الهيمنة التكنولوجية، حيث وصف ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه "الذكاء الفائق" أو "إس آي"، وأصر على أن الولايات المتحدة يجب أن تتصدر بناء مراكز البيانات دون منازع.

الموقف الصيني وردود فعل الشركات الكبرى

برر ترامب هذا التوجه بالقول إنه "لن نسمح لشركاتنا ببناء مراكز بيانات خارج بلدنا، لأن الصين ستستحوذ عليها كلها، ولن نسمح بحدوث ذلك". ويشير هذا التصريح إلى أن الدافع الرئيسي وراء القرار هو المنافسة الجيوسياسية مع بكين وليس الاعتبارات الاقتصادية البحتة.

Advertisement

تأتي هذه التحركات بعد أن أبرمت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك ميتا وجوجل، اتفاقات واسعة النطاق لبناء مراكز بيانات في الخارج. ولا يزال من غير الواضح كيف ستتأثر هذه الشركات الكبرى إذا تحول كلام ترامب إلى سياسة ملزمة، وما إذا كانت ستواجه عقوبات مالية فورية.

السياق الانتخابي والآثار المستقبلية

كانت قضية مراكز البيانات محوراً رئيسياً في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في نوفمبر، حيث تعهد كثير من المرشحين الديمقراطيين بفرض قواعد أكثر صرامة على عمليات البناء والتوسع. ويعكس طرح ترامب للحظر الاستجابة لهذه المشاعر الشعبية والمخاوف الأمنية التي انتشرت خلال الفترة الانتخابية الأخيرة.

أكد ترامب للصحفيين خلال إحاطة إعلامية بعد عودته من رحلته إلى آسيا أنه لا يزال غير متأكد مما إذا كان هذا "خبراً عاجلاً" أم لا، إذ لم يبلغ فريقه بهذا القرار من قبل. ومع ذلك، أبلغهم بالأمر مباشرة خلال الاجتماع، مما يشير إلى بدء مشاورات داخلية حول مدى إمكانية تحويل هذه الفكرة إلى تشريع أو أمر تنفيذي فعلي.

في حين أن ترامب يصر على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي ومنع الصين من التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن التطبيق الفعلي لهذا الحظر قد يواجه تحديات قانونية واقتصادية كبيرة تتعلق بالسيادة الرقمية والتعاون العالمي في مجال التقنية.