ترامب يقود حراكاً دبلوماسياً واسعاً لإتمام اتفاق سلام تاريخي مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز

تفاصيل التحركات الأمريكية المكثفة والاتصالات مع قادة الشرق الأوسط والخليج للتوصل إلى مذكرة تفاهم تنهي النزاع مع طهران وتعيد الاستقرار للممرات الملاحية الدولية.

شهدت الساحة السياسية الدولية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي كشف عن تحقيق تقدم جوهري وملموس في المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق سلام تاريخي مع الجمهورية الإسلامية ال إيران ية.

وأكد الرئيس ترامب أن الجهود المبذولة قد وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث بات الاتفاق شبه مكتمل من حيث المضمون والجوهر، ولم يتبق سوى وضع الصيغ النهائية للنصوص القانونية والبروتوكولات التنفيذية لمذكرة التفاهم. وأوضح ترامب أن هذه التحركات لم تكن لولا التنسيق الوثيق والمثمر مع مجموعة من القادة المؤثرين في المنطقة، بهدف إيجاد صيغة تضمن استقرار الشرق الأوسط وتنهي حالة التوتر التي سادت لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو إرساء سلام دائم وشامل يخدم مصالح جميع الأطراف المتنازعة ويقلل من فرص التصادم العسكري.

وفي إطار هذا الحراك، أعلن الرئيس ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال' عن إجراء سلسلة من الاتصالات الهاتفية والمباحثات رفيعة المستوى مع نخبة من قادة المنطقة، شملت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، بالإضافة إلى رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم، والوزير علي الذوادي. كما امتدت هذه المشاورات لتشمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وقد تركزت هذه المباحثات على تفاصيل مذكرة التفاهم المقترحة، وكيفية ضمان تنفيذ بنودها بما يحقق التوازن الأمني في المنطقة. وفي سياق متصل، وصف ترامب تواصله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه كان 'جيداً جداً'، مما يشير إلى محاولة واشنطن ضمان توافق إقليمي واسع قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن تقديره العميق للجهود الاستثنائية التي يبذلها الرئيس ترامب لإحلال السلام في المنطقة، مؤكداً أن الاتصالات المثمرة التي أجراها ترامب مع القادة الإقليميين ساهمت في تبادل وجهات النظر بصراحة ودفعت بجهود السلام إلى الأمام. وأبدى رئيس الوزراء الباكستاني استعداد بلاده الكامل للمساهمة في هذه المساعي، معرباً عن أمله في أن تستضيف باكستان الجولة القادمة من المحادثات في المستقبل القريب، وذلك في إطار الرغبة الباكستانية في تعزيز دورها كلاعب دبلوماسي يسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما أشار ترامب إلى أن المشير عاصم منير أحمد شاه من باكستان كان جزءاً من هذه السلسلة من الاتصالات الهامة، مما يعكس شمولية الرؤية الأمريكية في إشراك القوى الإقليمية الفاعلة. وعلى الصعيد الفني والتقني للاتفاق، كشف الرئيس الأمريكي أن أحد أهم البنود التي تم التوافق عليها هو إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، مع التأكيد على أن الملاحة ستتم 'دون رسوم'، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتأمين تدفق الطاقة العالمي وخفض التوترات الملاحية.

وفي المقابل، شدد ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يتناول بشكل حاسم مسألة تخصيب اليورانيوم ومصير الاحتياطيات الإيرانية من اليورانيوم المخصب، معتبراً أن هذا الملف هو حجر الزاوية في أي تسوية أمنية. من الجهة الأخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران وواشنطن في المراحل الأخيرة من صياغة مذكرة التفاهم، والتي تتضمن رفع الحصار الأمريكي عن إيران، والإفراج عن الأصول المالية المجمدة، والفتح التدريجي للمضيق، موضحاً أن التوقيع على هذه المذكرة سيكون بمثابة بوابة لبدء مفاوضات شاملة تستمر ما بين 30 إلى 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق إطاري نهائي.

وفي خضم هذه التطورات، برز دور دولي موازٍ تمثل في المشاورات المباشرة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ترامب وعدد من قادة دول الخليج، لضمان أن يكون الاتفاق متوافقاً مع المعايير الدولية. كما تشير التقارير إلى وجود ضغوط هائلة داخل الدوائر السياسية الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق 'بأي ثمن' لتجنب أي انزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة.

وبينما تترقب العواصم العالمية الإعلان الرسمي عن التفاصيل النهائية، يبقى التركيز منصباً على قدرة الأطراف على تحويل هذه التفاهمات المبدئية إلى واقع ملموس ينهي عقوداً من العداء ويفتح صفحة جديدة من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي في واحدة من أكثر مناطق العالم تعقيداً





دونالد ترامب إيران مضيق هرمز الشرق الأوسط دبلوماسية

