ترامف يربط تراجع الأسهم بفوز الديمقراطيين في الكونجرس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعزو انهيار سوق الأسهم إلى نتائج انتخابات التجديد النصفي، بينما يشهد مؤشر ناسداك أكبر خسارة في 19 شهرا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل صريح أن التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم الأمريكية يعزى مباشرة إلى الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي. وقد جاء هذا التصريح العلني في أعقاب نتائج الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، والتي أثارت مخاوف واسعة لدى المستثمرين حول السياسات الاقتصادية والتنظيمية المستقبلية. وارتبط إعلان ترامب بتدهور كبير في أداء المؤشرات الرئيسية، مما جعل هذا التصريح جزءاً من الجدل المستمر حول تأثير السياسة على الاستقرار المالي.

انهيار مؤشر ناسداك وتحقق التصحيح

شهدت أسواق المال الأمريكية موجة بيع حادة ومكثفة خلال تعاملات يوم الخميس، حيث هبط مؤشر ناسداك المجمع ليسجل أكبر خسارة يومية له منذ 19 شهراً. وقد دفع هذا الهبوط الحاد المؤشر بشكل رسمي ودقيق إلى مرحلة "التصحيح" الفني للأسواق، وهو مصطلح يستخدم لوصف انخفاض الأسعار بنسبة معينة عن ذروتها. وقد تركزت الضغوط بشكل خاص على أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث عانت هذه الشركات من فقدان كبير في القيمة السوقية نتيجة تزامن الهبوط مع المخاوف التنظيمية.

Also read الداخلية تكشف ملابسات حادث سير وإصابة سائق في المنופי

مخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

أثارت نتائج الانتخابات قلق المستثمرين بشكل مباشر من احتمال فرض ضوابط وتنظيمات أكثر صرامة على قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وتركز القلق بشكل خاص على الولايات التي شهدت تصاعداً في المعارضة الشعبية لإقامة مراكز البيانات الضخمة، حيث يخشى الخبراء أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى إبطاء وتيرة بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة. وكانت هذه الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية قد ساهمت بشكل كبير في دفع الأسهم الأمريكية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري.

أطراف الفعالية والمواقف المتضاربة

يُعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية المحورية في هذا التطور، حيث ربط بشكل مباشر بين الأداء الاقتصادي والأحزاب السياسية. ومن جهته، سيطر الديمقراطيون على الكونجرس الأمريكي في انتخابات يوم الثلاثاء، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات سياسية حادة حول مستقبل قطاع التكنولوجيا. وتتنوع وجهات النظر بين المستثمرين الذين يرون في النتيجة تهديداً للابتكار، والسياسيين الذين يرون في التنظيم ضرورة لحماية الخصوصية والأمن القومي، مما يخلق بيئة من عدم اليقين التي تغذي تقلبات السوق.

Advertisement

الآثار المستقبلية وتطورات السوق

فيما يتعلق بالتطورات الأخرى، أظهرت تقارير وكالة أسوشيتد برس أن إدارة ترامب تتمسك بموقفها بشأن ترحيل المواطنين الإيرانيين عبر دول ثالثة. وفي الوقت نفسه، شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في سعر عيار 24 يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، حيث ارتفع السعر بمقدار 120 جنيهاً للبيع. كما تم تحديث قائمة أسعار الوقود بأنواعها المختلفة وأنابيب البوتاجاز في مصر لنفس التاريخ، لتعكس التغيرات اليومية في الأسعار المحلية.

تأثير النتائج على ثقة المستثمرين العالمية

تعكس التقلبات في مؤشر ناسداك وارتباطها بالسياسات الأمريكية مدى ترابط الأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب كيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع قطاع الذكاء الاصطناعي. وتظل المخاوف من تشديد القيود التنظيمية عاملاً رئيسياً يؤثر على قرارات الاستثمار طويلة الأجل في شركات التكنولوجيا. ويتوقع المراقبون أن تستمر هذه الموجة من التقلبات حتى يتضح بشكل دقيق شكل التشريعات الجديدة التي قد يتم إقرارها في الكونغرس الأمريكي الجديد.