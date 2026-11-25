الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن نيته الاجتماع مع السيناتور الديمقراطي عبد الرحمن عبدول لمناقشة خطة التأمين الصحي الشامل وتجاوز الخلافات السابقة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مفاجأة دبلوماسية حين مد يده للسيناتور المنتخب عبد الرحمن عبدول ، المعروف إعلامياً بـ"عبدال"، معلناً نيته عقد اجتماع معه في وقت مستقبلي غير محدد بعد. جاء هذا الإعلان في تصريح أدلى به ترامب لصحيفة نيويورك بوست، حيث أكد أن الجانبين سيجتمعان للنظر في إمكانية تمرير خطة رعاية صحية شاملة تحمل تسمية " ترامب كير". وقد وصف الرئيس الأميركي أداء عبدول بأنه ممتاز جداً، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في قدرة الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التعاون لإنجاز أعمال تشريعية هامة.

تفاصيل المبادرة الصحية الجديدة

يركز الاجتماع المزمع بشكل أساسي على مناقشة آليات نجاح خطة الرعاية الصحية التي يطرحها الرئيس ترامب كبديل للنظام الحالي، والتي يحمل اسم "ترامب كير". صرح ترامب بأن الهدف من هذا التعاون هو تقديم رعاية صحية ممتازة لجميع أفراد الشعب الأميركي، متحدثاً عن استعداد كامل للتفاوض للوصول إلى حلول وسط ترضي الطرفين. وأشار إلى أن هذا الملف الصحي يعتبر أحد الأولويات التي يمكن تحقيق إنجازات عظيمة بشأنها عبر التعاون الحزبي.

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موقف ترامب من أوباما كير والعقود السابقة

في معرض حديثه عن خلفية هذه المبادرة، انتقد ترامب بشدة نظام "أوباما كير" الذي تم وضعه خلال رئاسة باراك أوباما السابقة، واصفاً إياه بنظاماً لم ينجح في تحقيق الغاوي المرجوة منه. وأكد ترامب رغبته الجادة في توفير بديل أفضل، مشيراً إلى أن النظام الحالي بحاجة إلى تحسين جذري. هذا الهجوم اللفظي على النظام السابق يأتي في وقت تظهر فيه نوايا ترامب في التوافق مع خصومه السابقين في قضايا محددة مثل الرعاية الصحية.

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إشارات للتعاون التشريعي المستقبلي

أكد الرئيس ترامب أن لديه ثقة كبيرة في إمكانية إبرام اتفاقات تشريعية مع الديمقراطيين، معتبراً أن الفريقين قادران على تحقيق أمور عظيمة معاً إذا تم توطيد العلاقات بينهما. توقع ترامب عقد اجتماعات عديدة مع السيناتور عبدول وأعضاء آخرين في الكونغرس، مشيراً إلى أن هذا النهج التعاوني قد يسهم في تجاوز العديد من العقبات السياسية. وأكد استعدادَهُ التام للتفاوض، متوقعاً أن يغير الديمقراطيون موقفهم في مرحلة ما ويتقبلوا فكرة الحوار والبناء المشترك.

آثار اجتماع ترامب وعبدال على المشهد السياسي

يأتي هذا الإعلان في سياق يعكس تحولاً محتملاً في الاستراتيجية السياسية لترامب، حيث يسعى لفتح قنوات اتصال مباشرة مع قادة الحزب المعارض. يعتمد نجاح هذه الخطوة على قدرة ترامب وعبدال على صياغة صيغة مرضية لكلا الطرفين حول تفاصيل الخطة الصحية الجديدة. يظل الموعد الدقيق للاجتماع غير محدد، مما يترك المجال لتداعيات سياسية واسعة قد تؤثر على جدول أعمال الكونغرس القادم.