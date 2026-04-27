ترامب يطالب بإقالة كيميل.. وتكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية وتأكيد دولي على حرية الملاحة في هرمز

أخبار متنوعة تتضمن مطالبة ترامب بإقالة جيمي كيميل بسبب فقرة ساخرة، وتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتأكيد المنظمة البحرية الدولية على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً بمطالبته شبكة ديزني بإقالة الإعلامي جيمي كيميل ، وذلك على خلفية فقرة ساخرة قدمها كيميل في برنامجه الليلي، استهدفت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

وتأتي هذه المطالبة في سياق انتقادات متواصلة يوجهها ترامب لوسائل الإعلام التي يعتبرها معادية له ولأنصاره. ولم يحدد ترامب بشكل دقيق طبيعة الفقرة الساخرة التي أثارت غضبه، لكنه وصفها بأنها مهينة وغير لائقة، وطالب ديزني باتخاذ إجراءات صارمة ضد كيميل، تصل إلى حد فصله من عمله. وفي سياق منفصل، كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، يوم الاثنين، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.

وجاء هذا التكليف بعد ترشيح الإطار التنسيقي للزيدي لهذا المنصب، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع). وأشار الإطار التنسيقي في بيان رسمي إلى أن نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، ومحمد شياع السوداني، رئيس ائتلاف الاعمار والتنمية، قد تنازلا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بهدف تسهيل عملية تشكيل الحكومة وتجنب أي خلافات قد تعيق هذا المسعى.

وقد عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً حاسماً يوم السبت الماضي، بهدف اختيار المرشح المناسب لمنصب رئيس الوزراء، بعد تأجيل الاجتماع السابق الذي عقد يوم الجمعة في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود متواصلة يبذلها الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية القوى السياسية الشيعية في العراق، لحسم مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، وذلك وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي تفرض تقديم اسم المرشح خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 15 يوماً بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في مسار الاستقرار السياسي في العراق، حيث يتطلع العراقيون إلى حكومة قادرة على تلبية تطلعاتهم وتحقيق الأمن والازدهار. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) عدم وجود أي أساس قانوني لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يربط بين الخليج العربي وبحر عمان والمحيط الهندي. وجاء هذا التأكيد رداً على بعض الدعوات التي تطلبت فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، بهدف تحقيق إيرادات إضافية للدول المطلة عليه.

وأوضحت المنظمة البحرية الدولية أن مضيق هرمز يعتبر ممراً مائياً دولياً مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية، وأن أي محاولة لفرض رسوم عبور عليه ستكون مخالفة للقانون الدولي. وأشارت المنظمة إلى أن حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية للأمن الاقتصادي العالمي، وأن أي قيود على هذه الحرية قد تؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في المنطقة.

وتعتبر المنظمة البحرية الدولية جهة دولية معترف بها عالمياً، وتعمل على تنظيم شؤون الملاحة البحرية وضمان سلامة وأمن البحار والمحيطات. وتؤكد المنظمة على أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضمان عدم تعرض السفن التجارية لأي تهديدات أو قيود غير مبررة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب جيمي كيميل ديزني العراق علي الزيدي الإطار التنسيقي نوري المالكي محمد شياع السوداني مضيق هرمز المنظمة البحرية الدولية

United States Latest News, United States Headlines