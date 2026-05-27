ترامب يرفض نقل يورانيوم إيران إلى روسيا أو الصين ويشترط اتفاقاً مرضياً

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن رفضه القاطع لنقل مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا أو الصين، ويؤكد أن المفاوضات النووية مع إيران لم تبلغ المرحلة المقبولة بعد، مع استعداد واشنطن لإنهاء المهمة الدبلوماسية إذا لزم الأمر.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع مقترحات تقضي بنقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى روسيا أو الصين ، مؤكداً أن واشنطن لا تزال غير مقتنعة بمسار ال مفاوضات الحالية مع طهران بشأن الملف النووي .

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، شدد ترامب على رفضه لفكرة تسليم اليورانيوم الإيراني إلى موسكو أو بكين، قائلاً إن هذا الخيار "غير مقبول" بالنسبة له، في إشارة إلى استمرار الخلافات حول آلية التعامل مع المخزون النووي الإيراني. وت Invest الإدارة الأمريكية عدة سيناريوهات للتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب الذي تمتلكه إيران، أبرزها نقله إلى دولة ثالثة لمعالجته أو التخلص منه، مع تداول أسماء مثل روسيا والصين وتركيا وباكستان ضمن الخيارات المطروحة.

كما يجري بحث بديل آخر يسمح لطهران بالاحتفاظ بالمخزون داخل أراضيها، لكن بعد تقليص مستوى التخصيب أو تعطيل إمكانية استخدامه عسكرياً تحت رقابة دولية مشددة. وفي المقابل، أعلنت موسكو استعدادها لاستقبال اليورانيوم الإيراني، حيث أكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده جاهزة للتعاون إذا وافقت طهران على ذلك.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيتضمن ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، مؤكداً أن الممر البحري سيظل مفتوحاً أمام الملاحة الدولية ولن يخضع لسيطرة أي طرف. وتأتي هذه التطورات وسط تقديرات صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تثير قلقاً دولياً متزايداً بسبب قابليتها للاستخدام في إنتاج أسلحة نووية إذا تم رفع مستوى التخصيب.

بالإضافة إلى ذلك، أكد ترامب أن إيران "تسعى بقوة لإبرام اتفاق"، لكنه أوضح أن المفاوضات لم تصل بعد إلى المرحلة التي ترضي واشنطن، مضيفاً أن بلاده قد تلجأ إلى "إنهاء المهمة" إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تلوح باحتمال اختراق قريب في المفاوضات النووية مع إيران، في الوقت الذي تواصل فيه تشديد العقوبات على طهران.

كما أن إيران تؤكد سيطرتها على مضيق هرمز، حيث تم تسجيل مرور 23 سفينة خلال يوم واحد دون حوداث تذكر، مما يعكس قدرتها على إدارة الممر الاستراتيجي





