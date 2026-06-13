ترامب يمنع الأجانب من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي

قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت منع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لدى شركة أنثروبيك.

قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت منع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما لدى شركة أنثروبيك .

وأشار التقرير إلى أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وجه رسالة إلى داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، وبأن نموذجي مايثوس 5 وفابل 5 سيخضعان لضوابط تصديرية إلى أي موقع خارج الولايات المتحدة، وكذلك إلى جميع الأشخاص الأجانب داخل البلاد. وتعزز هذا القرار طلب ترامب من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لاختبارات الأمن الإلكتروني الحكومية قبل طرحها للجمهور. وتساءل المحللون عن ما إذا كان هذا القرار سيعزز الأمن الإلكتروني أم يؤدي إلى تقييد حرية البحث والابتكار





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