الرئيس ترامب يهدد بتصنيف الإخوان إرهابا ويؤكد رقابة مشددة على كير، فيما وقفت فلوريدا بحزم أمام القانون، مما يعكس تصاعدا في المواجهة مع التنظيم وكياناته في أمريكا وأوروبا.

يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطى ثابتة لتوسيع دائرة المواجهة مع تنظيم الإخوان المسلمين، واضعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في صدارة قائمة المراقبة الحثيثة. ويتجه الاهتمام الأمريكي الآن نحو تحديد ما إذا كانت واشنطن ستدخل مرحلة جديدة من المواجهة تصل إلى إدراج الجماعة وكياناتها المرتبطة بها على القوائم الإرهابية الرسمية داخل الولايات المتحدة.

صرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى مانيلا بأنه يراقب مجلس (كير) عن كثب شديد، مشيرا إلى أن مصر قامت بعمل جيد وشددت إجراءاتها ضد التنظيم بناء على طلبه الشخصي. وأكد الرئيس الأمريكي أن خطورة التنظيم تتجاوز بكثير منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن تهديده لا يقتصر على إسرائيل بل قد يصل إلى مدن أمريكية مثل سان دييغو ولوس أنجلوس.

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مسار التصنيف الفيدرالي والإجراءات السابقة

بدأ ترامب بالفعل مسار تصنيف فروع تنظيم الإخوان عبر أمر تنفيذي أصدره في نوفمبر 2025، وجه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى مراجعة التصنيفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشملت هذه الإجراءات إدراج الفرعين المصري والأردني ضمن الكيانات المصنفة بشكل خاص، بينما أدرج الفرع اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

يرى محللون متخصصون في شؤون الأمن أن الوصول إلى تصنيف فيدرالي شامل للجماعة يتطلب التعامل مع كل فرع وفق معايير قانونية خاصة تختلف في طبيعتها ونشاطها. وأشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة استهدفت الفرع السوداني، في حين أن المسار الذي يتجه إليه ترامب يتمثل في السعي الحثيث نحو تصنيف التنظيم بأكمله ككيان إرهابي موحد.

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الموقف القانوني في فلوريدا وحكم وينسور

في تطور قانوني حاسم، رفض قاضي المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من فلوريدا ألين وينسور طلب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وفرعه الخاص بولاية فلوريدا لوقف أو إلغاء التصنيف مؤقتا. واعتبر القاضي أن الجهتين لم تقدما في هذه المرحلة ما يرجح نجاحهما في إثبات انتهاك القرار لحقوقهما الدستورية المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

جاء هذا الرفض بعد أيام من دخول حيز التنفيذ قرار تصنيف فلوريدا للمنظمات المصنفة كـ"منظمات إرهابية محلية"، مما دفع المنظمة إلى تعليق أنشطتها وعملياتها داخل الولاية. وقد وقع الحاكم الجمهوري لفلوريدا رون ديسانتيس في أبريل من العام الماضي قانونا يمنح مسؤولين في الولاية، بمن فيهم الحاكم ورئيس الأمن الداخلي وأعضاء مجلس الوزراء، صلاحيات واسعة لتصنيف المنظمات.

يتيح هذا القانون المفصل فرض قيود صارمة على التمويل الحكومي والعقود والدعم العام، كما يفتح المجال أمام حل المنظمات المصنفة وفرض عقوبات على بعض أشكال الدعم المادي لها. وتشمل القيود المفروضة كذلك أنشطة طلابية ومؤسسات تعليمية مرتبطة بهذه الكيانات، مما يعزز العزلة القانونية والمالية لها داخل الحدود الأمريكية.

الضغوط الأوروبية وآراء الخبراء المتخصصين

ارتبطت التحركات الأمريكية بتصنيفات أوروبية سابقة شملت 35 كيانا، من بينهم مجلس مسلمي أوروبا وجمعيات إسلامية، فضلا عن 36 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية. وأشار مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب إلى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز الرقابة على أنشطة التنظيم في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا.

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كشف حرب عن وجود مكاتب ومؤسسات تتلقى أموالا من جهات حكومية، فضلا عن نشاط عناصر مرتبطة بالتنظيم في مجالات أكاديمية واقتصادية تحت مسميات مختلفة. واعتبر أن اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات تصنيف بحق فروع إضافية قد يحد من قدرة التنظيم على التحرك، خاصة مع تزامن ذلك مع إجراءات عربية، وفي مقدمتها التحركات المصرية الأخيرة المتعلقة بإدراج كيانا على قوائم العقوبات.

من جهته، رأى الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الأمن سكوت مورغان أن احتمالات اتخاذ إجراءات إضافية ضد مجلس (كير) لا يمكن فصلها عن طبيعة الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة. وأشار مورغان إلى أن المجلس يسعى إلى استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا" للتصدي للانتقادات الموجهة إلى الأعمال الإرهابية التي يرتكبها متطرفون منذ السابع من أكتوبر.

لافتا إلى وجود خلافات محتملة بين إدارة ترامب وبعض الولايات التي يقودها ديمقراطيون، أشار مورغان إلى تقارير تفيد بأن الحاكمة المنتخبة حديثا لولاية تكساس جينا هينوخوسا قد تتراجع عن قرار الحاكم المنتهية ولايته غريغ أبوت بإلغاء تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كمنظمة إرهابية، مما يعكس تباينا في المواقف داخل الإدارة الأمريكية نفسها.