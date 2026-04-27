ترامب وميلانيا يطالبان بإقالة جيمي كيميل بعد فقرة ساخرة

طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب شبكة ABC وشركة ديزني بإقالة مقدم البرامج جيمي كيميل على خلفية فقرة كوميدية اعتبراها مسيئة ومحرضة على العنف.

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب بيانًا قويًا يطالبان فيه شبكة ABC وشركة ديزني بإقالة مقدم البرامج الحواري الشهير جيمي كيميل ، وذلك على خلفية فقرة كوميدية مثيرة للجدل عرضت خلال حفل جمعية مراسلي البيت الأبيض الأخير.

وقد أثارت الفقرة غضبًا شديدًا لدى الرئيس وزوجته، حيث اعتبراها تجاوزًا سافرًا للحدود المقبولة وانتهاكًا صارخًا للمعايير الأخلاقية والإنسانية. وفي تفاصيل الواقعة، استخدم كيميل في برنامجه Jimmy Kimmel Live! مقطع فيديو مُعدّلاً ومُفبركًا يظهر السيدة ميلانيا ترامب وابنها بارون في سياق ساخر ومسيء، ثم أتبع ذلك بتعليقات اعتبرها ترامب وزوجته مهينة ومحرضة على العنف. وقد نشر الرئيس ترامب عبر منصته الخاصة Truth Social انتقادات لاذعة لكيميل، واصفًا تصريحاته بأنها دعوة مقيتة للعنف ومطالبًا بإقالته الفورية.

وأكد ترامب أن ما فعله كيميل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، ولا يندرج ضمن نطاق الكوميديا أو النقد السياسي البناء، بل هو مجرد تشويه وتجريح شخصي يهدف إلى إثارة الفتنة والانقسام. من جانبها، أصدرت السيدة ميلانيا ترامب بيانًا منفصلاً عبر منصة X، عبّرت فيه عن صدمتها وغضبها الشديدين من الفقرة الكوميدية التي قدمها كيميل. ووصفته بأنها مدمرة ومؤذية، وأنها تساهم في تعميق الانقسامات السياسية داخل المجتمع الأمريكي.

وطالبت إدارة شبكة ABC باتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه هذا السلوك غير المقبول، مؤكدة أن شخصيات مثل كيميل لا ينبغي أن يُتاح لها الوصول إلى المنازل الأمريكية كل مساء لنشر الكراهية والسموم. وأشارت إلى أن الشبكة تتحمل مسؤولية كبيرة عن توفير غطاء وحماية مستمرة لكيميل، مما يشجع على تكرار هذه الممارسات المسيئة. وأضافت أن هذا النوع من الكوميديا الرخيصة والمهينة لا يخدم سوى أجندات ضيقة ومصالح شخصية، ولا يعكس بأي حال من الأحوال قيم المجتمع الأمريكي الأصيلة.

كما لفتت ميلانيا ترامب إلى أن هذا الهجوم على شخصها وعلى ابنها بارون يمثل تجاوزًا خطيرًا للحدود الأخلاقية والإنسانية، وأنها لن تتسامح مع أي محاولة لتشويه سمعتها أو الإساءة إلى عائلتها. وفي سياق متصل، حمّل البيت الأبيض طائفة الكراهية اليسارية مسؤولية اقتحام حفل المراسلين، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة تعكس تصاعد العنف السياسي والتحريض الذي تشهده الولايات المتحدة. وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه التصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة، وأنها تمثل تهديدًا للديمقراطية والاستقرار.

وأشاروا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وحماية المؤسسات الديمقراطية من أي اعتداء. كما أعربوا عن قلقهم العميق بشأن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تأجيج الصراعات السياسية والتحريض على العنف، مطالبين بتبني نهج أكثر مسؤولية وتوازنًا في تغطية الأحداث. وأكدوا أن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ملتزمان بالدفاع عن قيم الديمقراطية والحرية، ومواجهة أي محاولة لتقويضها أو تهديدها.

وشددوا على أنهم لن يتوانوا عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الأمريكي وضمان مستقبل أفضل للجميع. هذا وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذه القضية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لكيميل، وبين منتقد ومدافع عن ترامب. وتصدرت القضية عناوين الأخبار والمواقع الإخبارية، وأثارت جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية وسائل الإعلام





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب ميلانيا ترامب جيمي كيميل ديزني ABC نقد سياسي حرية التعبير انقسام سياسي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

استطلاع لواشنطن بوست: تراجع شعبية بايدن بين الأمريكيين منذ توليه المنصب عام 2021 - اليوم السابعأظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة 'واشنطن بوست'وقناة ABC، تراجع شعبية الرئيس الأمريكى

Read more »

محافظ المركزي يبحث مع مسؤولي مجموعة ABC البحرينية فرص الاستثمار في مصرمحافظ المركزي يبحث مع مسؤولي مجموعة abc البحرينية فرص الاستثمار في مصر | مصراوى

Read more »

مشروب ABC يؤخر علامات الشيخوخة ويعزز المناعة ويفيد العين.. اعرف مكوناته - اليوم السابعاكتسب مشروب ABC شعبية هائلة بين عشاق اللياقة البدنية بسبب فوائده الصحية الرائعة.

Read more »

تعرضت محطة أخبار ABC في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية لإطلاق نارتعرضت محطة أخبار ABC في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية لإطلاق نار يوم الجمعة..

Read more »

ABC مصر يواصل التوسع الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة في مصر ..تفاصيلABC مصر يواصل التوسع الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة في مصر ..تفاصيل

Read more »

تحذير من هجمات إيرانية محتملة على الساحل الغربي الأمريكيكشفت شبكة 'ABC News' عن مصادر مطلعة أن مكتب التحقيقات الاتحادي حذر أقسام

Read more »