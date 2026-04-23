ترامب يشدد قبضته على مضيق هرمز ويصدر أوامر صارمة للبحرية الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواجه أزمة قيادة وأن القوات الأمريكية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مع إصدار أوامر صارمة بإطلاق النار على أي قارب يزرع الألغام واعتراض ناقلات النفط الإيرانية.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تمر بفترة حرجة للغاية من عدم اليقين في تحديد القيادة، معبراً عن ثقته في السيطرة الكاملة للقوات الأمريكية على مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح الرئيس ترامب في تصريحات مفصلة أن مضيق هرمز سيظل تحت إغلاق محكم حتى تتوصل إيران إلى اتفاق مقبول، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي سفينة بالدخول أو الخروج من المضيق دون الحصول على موافقة صريحة من البحرية الأمريكية. هذا الإجراء، بحسب ترامب، يهدف إلى الضغط على طهران لتبني سلوكاً أكثر اعتدالاً والتوقف عن الأنشطة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود صراع داخلي حاد داخل إيران بين فصائل متشددة تتكبد خسائر فادحة، وفصائل معتدلة يصفها بأنها لا تمثل الاعتدال الحقيقي، بل تسعى لتحقيق أهداف خفية. هذا التصريح يعكس رؤية الإدارة الأمريكية للوضع الداخلي الإيراني كعامل مؤثر في السياسات الخارجية لطهران. وفي تطور لافت، أصدر الرئيس ترامب أوامر عاجلة للبحرية الأمريكية تتعلق بمضيق هرمز، حيث وجه بتدمير أي قارب يقوم بزرع الألغام في المنطقة.

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية لن تتردد في إطلاق النار على أي هدف يشكل تهديداً للملاحة في المضيق، مشدداً على أن حماية حرية الملاحة هي أولوية قصوى للإدارة الأمريكية. وأضاف أن كاسحات الألغام الأمريكية تعمل حالياً على تطهير مضيق هرمز من الألغام، وأن الجهود ستتضاعف بثلاث مرات لضمان إزالة جميع الألغام في أقرب وقت ممكن.

هذا التحرك يأتي في أعقاب تقارير استخباراتية تفيد بأن إيران قد بدأت في نشر ألغام بحرية في المضيق، مما يشكل تهديداً خطيراً للسفن التجارية والعسكرية التي تعبره. كما أكد الرئيس ترامب على أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة في المنطقة، بما في ذلك التعاون مع الحلفاء لتعزيز الأمن البحري. هذا التصعيد في الخطاب والتحركات الأمريكية يعكس حالة التوتر المتزايدة بين واشنطن وطهران، ويأتي في سياق العقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن اعتراضها لناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي، مؤكدة أنها ستواصل تعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم الدعم المادي لإيران. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الولايات المتحدة لن تسمح باستخدام المياه الدولية كغطاء لجهات خاضعة للعقوبات، وأنها ستعمل على منع إيران من الاستفادة من عائدات النفط لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ستواصل مراقبة حركة السفن في المنطقة واعتراض أي سفينة يشتبه في أنها تقدم دعماً لإيران، أينما كان موقعها. هذا الإجراء يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران لثنيها عن مواصلة برنامجها النووي ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد بشكل مستمر، وتثير مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع عسكري في المنطقة.

وتشير التحليلات إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغط على إيران ومنع التصعيد إلى حرب شاملة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران ترامب مضيق هرمز البحرية الأمريكية العقوبات

United States Latest News, United States Headlines