ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وستساعدان على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

في مواجهة أخرى، أشاد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بالأداء الدفاعي لمنتخب مصر، في مواجهة جيريمي دوكو، نجم فريقه، خلال المباراة التي جمعتهما، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، في بطولة كأس العالم 2026.

ترامب : إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي ، وقالت وكالة الطاقة الذرية وأمريكا ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب . في وقت سابق، قال استشاري تغذية إن انتشار واسع لغش عصير القصب بالتيتانيوم لا يوجد، والمادة المضافة لا يمكن اعتبارها مسرطنة.

في مواجهة أخرى، أشاد رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بالأداء الدفاعي لمنتخب مصر، في مواجهة جيريمي دوكو، نجم فريقه، خلال المباراة التي جمعتهما، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، في بطولة كأس العالم 2026. وقال رودي جارسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الدفاع أمام جيريمي دوكو كان يلعب بطريقة جيدة، وعندما يكون من الصعب تجاوز الخصم، يجب أن نقوم بتعديل الجناحين، ونحن نمتلك لاعبين يتمتعون بالمرونة".

وأضاف: "في الشوط الثاني، رأينا أن نلعب في العمق أفضل، وبالفعل نجحنا في ذلك وكان جيريمي جيدًا، وتمكنا بناء على ذلك من تسجيل التعادل". وتابع: "اللمسة النهائية من روميلو لوكاكو في هدف التعادل كانت ممتازة، وبالتالي عمله مع جيريمي كان ممتازًا وسبب الكثير من المتاعب للخصم". وأكمل: "موقف لوكاكو في المباريات المقبلة؟ ربما يمكن أن يلعب شوطًا كاملًا بعد ذلك، وحال عدم تمكنا من الدفع به في التشكيل الأساسي يمكن الاستعانة به في الوقت المناسب للمباراة".

وواصل: "في مباراة مصر، شارك في الدقيقة 65، وكان إيجابي جدًا، ونحن نتعامل معه بحرص في التدريبات، لأننا نراعي أنه مازال يتعافى من الإصابة". واستطرد: "مباراة الأمس كانت بين أقوى فريقين في المجموعة، ولا يوجد مباراة سهلة في كأس العالم، ولكن هذه المباراة هي الأقوى، ولا يوجد بد من الفوز أمام إيران". وأتم رودي جارسيا تصريحاته قائلًا: "بالأمس، لم نفز، لكننا على الأقل تعادلنا، وعندما نعرف أننا لا نستطيع الفوز، على الأقل يجب ألا نخسر".





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران سلاح نووي مخزون اليورانيوم عالي التخصيب كأس العالم 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

النيابة تستدعي صبري نخنوخ من محبسه للتحقيق معه في اتهامات جديدةنشر في السبت 6 يونيو 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:51 م

Read more »