ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو 3 أيام.. شاهد العرض الخاص لفيلم "الكراش" بحضور نخبة من النجوم

في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط وخجول يجد نفسه في مواجهة العديد من المواقف والمفارقات غير المتوقعة بسبب مشاعره تجاه فتاة يقع في حبها، لتتوالى الأحداث في أجواء تجمع بين الكوميديا والرومانسية. من المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث يراهن صناعه على تحقيق تفاعل جماهيري كبير، خاصة في ظل حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عنه خلال الفترة الماضية. إيرادات فيلم إذما تتجاوز 20 مليون جنيه.. المركز الثاني في قائمة موسم الأضحى

ترامب: سن فتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو 3 أيام شهدت إحدى دور العرض السينمائية بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم، إقامة العرض الخاص لفيلم "الكراش".

حرص أبطال الفيلم على التواجد على السجادة الحمراء، حيث التقطوا العديد من الصور التذكارية مع المصورين والجمهور، وكان من أبرز الحاضرين الفنان أحمد داود، والفنانة ميرنا جميل، وحسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب مجموعة من الفنانين. في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب بسيط وخجول يجد نفسه في مواجهة العديد من المواقف والمفارقات غير المتوقعة بسبب مشاعره تجاه فتاة يقع في حبها، لتتوالى الأحداث في أجواء تجمع بين الكوميديا والرومانسية.

من المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث يراهن صناعه على تحقيق تفاعل جماهيري كبير، خاصة في ظل حالة الترقب التي صاحبت الإعلان عنه خلال الفترة الماضية. إيرادات فيلم إذما تتجاوز 20 مليون جنيه.. المركز الثاني في قائمة موسم الأضح





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فيلم الكراش عرض خاص سجادة الحمراء أبطال الفيلم إخراج محمود كريم إيرادات الفيلم توقيع اتفاق مع إيران فتح مضيق هرمز

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