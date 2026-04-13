ترامب يمنح عاملة توصيل 100 دولار بقشيشًا ويعفيها من الضرائب

في لفتة إنسانية، منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عاملة توصيل 'دليفري' بقشيشًا قيمته 100 دولار، مشيدًا بقانون الإعفاء الضريبي الخاص بالبقشيش. الحادثة سلطت الضوء على أهمية البقشيش للعاملين في قطاع الخدمات وتأثير السياسات الضريبية.

في مشهد فريد من نوعه داخل البيت الأبيض ، شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة لفتت الأنظار، حيث قام بمنح عاملة توصيل طعام 'دليفري' تدعى شارون سيمونز، والتي تعرف بلقب 'جدة دور داش '، ورقة نقدية من فئة 100 دولار ك بقشيش . جاء هذا التصرف بعد قيام سيمونز بتوصيل وجبات سريعة إلى البيت الأبيض ، وتحديدًا أكياس مليئة ببرجر بالجبن والبطاطس المقلية، وفقًا لما ذكرته مصادر البيت الأبيض . الرئيس ترامب، بعد استلامه الوجبات، أخرج النقود من جيبه وقدمها إلى سيمونز، مشيرًا إلى أنها معفاة من ال ضرائب بموجب قانون 'لا ضرائب على ال بقشيش ' الذي كان قد وقعه سابقًا، كما ورد في تقارير صحيفة 'نيويورك بوست' و 'إيكونوميك تايمز'.

تحدثت سيمونز، خلال هذا الموقف الذي وثقته وسائل الإعلام، عن تأثير هذا القانون وتلك البقشيش على حياتها الشخصية والمالية. كشفت أن دخلها من البقشيش وصل إلى 11 ألف دولار خلال العام الماضي، وأن القانون ساعدها في توفير ما بين 3 إلى 4 آلاف دولار كانت ستدفع كضرائب. وأوضحت أن هذه الأموال تلعب دورًا حاسمًا في إعالة أسرتها، خاصة وأن زوجها يعاني من مرض السرطان في المرحلة الثالثة، مما يتطلب تكاليف علاج باهظة أثرت على مدخرات الأسرة. أكدت سيمونز أن هذا التغيير الضريبي كان بمثابة دفعة كبيرة، حيث ساعدها في التخطيط لتغطية تكاليف العلاج المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن سيمونز بدأت العمل في مجال توصيل الطلبات في عام 2022 عبر منصة 'دور داش'، وهي جدة لعشرة أحفاد. ومنذ ذلك الحين، قامت بإنجاز أكثر من 14 ألف عملية توصيل، حيث يشكل البقشيش الجزء الأكبر من دخلها، وهي حالتها كحال ملايين العاملين في هذا المجال حول العالم. هذا الموقف يعكس الاهتمام المتزايد بأوضاع العاملين في قطاع التوصيل، وتأثير التشريعات الضريبية على دخولهم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات التوصيل السريع.

من ناحية أخرى، تبرز هذه الحادثة أهمية الدور الذي يلعبه البقشيش في تعزيز دخل العاملين في قطاع الخدمات، وكيف يمكن للسياسات الضريبية أن تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. يمثل هذا الحدث أيضًا فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين في الاقتصاد الرقمي، مثل عدم الاستقرار الوظيفي، والافتقار إلى المزايا الاجتماعية، والاعتماد الكبير على الدخل المتغير. يعكس هذا الموقف أيضًا اهتمام الرئيس ترامب بقضايا العاملين في قطاع الخدمات، حتى في سياق يظهر فيه اهتمامه بتقديم وجبات سريعة لموظفي البيت الأبيض. وبالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لمنصات التوصيل مثل 'دور داش' في توفير فرص عمل مرنة، والتي أصبحت أكثر أهمية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم. هذا الحدث يذكرنا بأهمية النظر إلى الجوانب الإنسانية للاقتصاد، وكيف يمكن للقرارات السياسية أن تؤثر على حياة الأفراد بشكل مباشر، حتى في التفاصيل اليومية مثل البقشيش على وجبة سريعة





