ترامب يبحث خيارات التصعيد العسكري ضد إيران بعد فشل المسار الدبلوماسي

اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض يضم فريق الأمن القومي لبحث الرد على رفض إيران للمقترح الأمريكي، مع دراسة استئناف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز والتعامل مع الضغوط الإسرائيلية.

يشهد البيت الأبيض في هذه الأيام حالة من الاستنفار السياسي والعسكري رفيع المستوى، حيث يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً محورياً وموسعاً مع فريقه المسؤول عن الأمن القومي.

يهدف هذا الاجتماع الاستراتيجي إلى رسم الملامح النهائية للخطوات المقبلة في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة بعد أن وصلت القنوات الدبلوماسية إلى طريق مسدود تماماً يوم الأحد الماضي. وتشير التقارير الواردة من موقع أكسيوس الإخباري إلى أن الرئيس ترامب يرى أن فرص صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع طهران قد تضاءلت بشكل حاد ومقلق، بحيث لا تتجاوز نسبة نجاح هذه الجهود الواحد بالمئة في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التحول الدراماتيكي في الموقف الأمريكي بعد سلسلة من المحاولات الدبلوماسية لتقديم مسودة مقترح شاملة تهدف إلى إنهاء حالة الصراع الدائر، إلا أن العناد الإيراني والرفض القاطع لتقديم تنازلات جوهرية وملموسة فيما يخص البرنامج النووي أعادا الخيار العسكري إلى طاولة النقاشات الجدية وبقوة أكبر من أي وقت مضى، مما يضع المنطقة بأكملها على صفيح ساخن. إن الخلاف الجوهري الذي أدى إلى هذا التدهور السريع في العلاقات يتمثل في مطالب واشنطن الصارمة بشأن تخفيض أو إلغاء قدرات إيران النووية بشكل كامل.

فقد كان من المتوقع أن تظهر طهران مرونة أكبر في ردها على المقترح الأمريكي الذي انتظرت الولايات المتحدة الإجابة عليه لمدة عشرة أيام كاملة، وسط تفاؤل حذر ساد أروقة البيت الأبيض. ومع ذلك، جاء الرد الإيراني صادماً ومرفوضاً من الناحية الاستراتيجية الأمريكية، حيث أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن طهران رفضت المقترح الأمريكي جملة وتفصيلاً، معتبرة أن القبول به يعني استسلام إيران لمطالب ترامب التي وصفتها بأنها مفرطة وغير عادلة.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن إيران كانت قد أبدت موافقة مبدئية على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب لصالح الولايات المتحدة، لكن التراجع المفاجئ عن هذا الموقف في الرد الأخير أثار غضباً كبيراً في الدوائر السياسية الأمريكية، مما جعل الرئيس يصف اتفاق وقف إطلاق النار بأنه يعتمد حالياً على أجهزة دعم الحياة بشكل هائل، في إشارة واضحة إلى أن المسار الدبلوماسي قد شارف على النهاية. ويضم الاجتماع المصيري قائمة من كبار المسؤولين الذين يمثلون مفاصل القوة والقرار في الإدارة الأمريكية، وعلى رأسهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف.

وتتمحور النقاشات العميقة حول مجموعة من الخيارات العسكرية التي تهدف إلى زيادة الضغوط الميدانية على النظام الإيراني لإجباره على الرضوخ للمطالب الأمريكية. ومن أبرز هذه الخيارات استئناف عملية مشروع الحرية، وهي المهمة العسكرية المخصصة لمرافقة السفن التجارية والعسكرية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، والتي كان قد تم تعليقها مؤقتاً الأسبوع الماضي كبادرة حسن نية.

ويرى مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن العودة لهذا الإجراء ستوجه رسالة قوية وحازمة لطهران بأن واشنطن مستعدة لحماية مصالحها الملاحية في المنطقة بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك القوة العسكرية المباشرة. في سياق متصل، تمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً مكثفة ومستمرة على الرئيس ترامب من أجل اتخاذ خطوة أكثر جرأة وهجومية، تتمثل في إصدار أمر فوري بتنفيذ عملية خاصة للقوات النخبوية تهدف إلى تأمين أو تدمير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في منشآتها السرية.

ورغم هذه الضغوط الإسرائيلية، يبدو ترامب متردداً في المضي قدماً في هذه المغامرة العسكرية نظراً للمخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي قد تترتب عليها، بما في ذلك إمكانية اندلاع حرب إقليمية شاملة لا يمكن السيطرة عليها. وفي الوقت ذاته، يضع ترامب في حسبانه زيارته المرتقبة والمهمة إلى الصين هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يغادر واشنطن يوم الأربعاء ويعود الجمعة.

ويرجح مراقبون ومسؤولون أمريكيون أن الرئيس لن يتخذ قراراً نهائياً بالعمل العسكري ضد إيران قبل عودته من بكين، حيث سيسعى لمناقشة الملف الإيراني المعقد مع الرئيس الصيني شي جين بينج. وبالرغم من أن الصين تحث طهران بشكل مستمر على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن للحد من برنامجها النووي، إلا أن هذه الجهود الصينية لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، مما يجعل الخيار العسكري هو الورقة الأخيرة المتبقية في يد الإدارة الأمريكية





