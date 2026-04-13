ترامب يحذر من استمرار ارتفاع أسعار النفط.. وتصاعد التوتر في مضيق هرمز

في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من استمرار ارتفاع أسعار النفط والبنزين، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض سيطرتها على مضيق هرمز. يأتي ذلك في سياق الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والسياسة الداخلية الأمريكية.

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، اليوم، أن أسعار النفط والبنزين قد تظل مرتفعة لفترة تمتد حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في شهر نوفمبر. وجاء هذا التصريح في إطار اعتراف نادر بالتداعيات السياسية المحتملة لقراره بشن هجوم عسكري على إيران قبل ستة أسابيع. وفي حديث له مع قناة فوكس نيوز من ميامي، حيث يقضي عطلة نهاية الأسبوع، أجاب ترامب على سؤال حول احتمالية انخفاض أسعار النفط والغاز بحلول الخريف قائلاً: "ربما يحدث، وربما تظل على حالها أو حتى ترتفع قليلاً، لكنها لن تتغير بشكل كبير".

تأتي هذه التصريحات في سياق تطورات متلاحقة تشهدها المنطقة، حيث تشير بيانات "جاس بادي" إلى أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الأمريكية تجاوز أربعة دولارات للجالون في معظم الأوقات منذ بداية شهر أبريل. وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عزم البحرية الأمريكية فرض سيطرتها على حركة السفن في مضيق هرمز، وتهديد باعتراض أي سفينة تدفع رسوم عبور لإيران. يأتي هذا القرار بعد فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، والتي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام. وأكد ترامب في منشوره على منصة "تروث سوشال" أنه لن يكون هناك مرور آمن في المياه الإقليمية لأي جهة تدفع رسوماً غير قانونية. في المقابل، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار سيقتصر على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، مع التأكيد على عدم استهداف السفن التي تدخل وتخرج من موانئ غير إيرانية. هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التوصل إلى حل دائم للصراع، الذي يشهد حاليًا وقفًا هشًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين. وتأتي هذه الإجراءات رداً على إغلاق إيران لممرات ملاحية حيوية في المضيق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة كبيرة. من جهة أخرى، علق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على هذه التطورات، متوقعًا ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة نتيجة للحصار. وأشار قاليباف في منشور على منصة "إكس" إلى أن الأمريكيين سيتوقون قريباً إلى أسعار البنزين التي كانت تتراوح بين 4 و5 دولارات. يذكر أن الحرب بدأت في 28 فبراير الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، وتوسعت لتشمل هجمات متبادلة بين إيران وحلفائها ودول مجاورة، بالإضافة إلى استهداف إسرائيل لحزب الله اللبناني. وأدت هذه الحرب إلى تراجع شعبية ترامب في الداخل، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الحرب لا تحظى بشعبية واسعة بين الأمريكيين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار البنزين. انخفضت نسبة التأييد لترامب إلى أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية، مما أثار مخاوف الجمهوريين بشأن فقدان السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي. وفي سياق متصل، شكك السيناتور مارك وارنر، عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، في جدوى استراتيجية السيطرة على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن إيران لا تزال قادرة على إغلاق المضيق باستخدام وسائل أخرى. وفي الوقت نفسه، أعرب السيناتور الجمهوري رون جونسون عن اعتقاده بأن تحقيق أهداف الولايات المتحدة في إيران قد يستغرق وقتًا طويلاً. في غضون ذلك، دعت أستراليا إلى الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز لجميع السفن





