ترامب: أمريكا حيدت سلاحًا نوويًا إيرانيًا والحصار البحري غير مسبوق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده حيدت سلاحًا نوويًا إيرانيًا عالي القدرات، وأكد أن الحصار البحري على إيران لا يصدق، مشيرًا إلى إغراق 159 سفينة إيرانية في 4 أيام.

في كلمة له السبت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات حاسمة في الملف ال إيران ي، مؤكدًا أن بلاده تمكنت من تحييد سلاح نووي إيران ي ذي قدرات عالية، معتبرًا أن هذا الإجراء كان ضروريًا لمنع ظهور دولة تمتلك حضورًا نوويًا هائلاً.

وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران حاليًا هو حصار لا يصدق ولم يشهد العالم مثله من قبل، مشددًا على أن الحسم بشأن إيران قد يتم عبر اتفاق أو عبر مسار شديد الصعوبة. وأضاف أن بلاده انتهت إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى، لافتًا إلى أن إيران لا تمتلك قوات بحرية الآن بعد إغراق 159 سفينة لها في قاع البحر خلال أربعة أيام فقط، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته، واصفًا الأمور بشأن إيران بأنها تسير بشكل جيد للغاية. وأكد ترامب أن بلاده تحقق نجاحًا كبيرًا في التعامل مع الملف الإيراني، مستشهدًا بالوضع الاقتصادي حيث قال إن الناس توقعوا أن يصل سعر النفط إلى 300 دولار للبرميل لكنه يبلغ حاليًا 96 دولارًا فقط.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا متزايدًا، مع استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران. من الناحية الاستراتيجية، يرى محللون أن تصريحات ترامب تعكس نهجًا أمريكيًا جديدًا يعتمد على القوة العسكرية والضغط الأقصى لإجبار إيران على التفاوض بشروط أمريكية. فالحصار البحري غير المسبوق وإغراق عدد كبير من السفن الحربية الإيرانية يمثلان رسالة واضحة بأن واشنطن مستعدة لاستخدام القوة بشكل فعال إذا لزم الأمر.

وفي الوقت نفسه، فإن الإشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تترك بابًا للحوار، لكن مع شرط أن تكون إيران قد فقدت بالفعل قدرتها على الردع البحري. ويبقى السؤال حول مدى تأثير هذه التطورات على أسواق النفط العالمية، خاصة مع استمرار تراجع الأسعار عن التوقعات المرتفعة، مما قد يخفف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية





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ترامب إيران سلاح نووي حصار بحري النفط

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