ترامب يلغي ضربات عسكرية ضد إيران ويهدد بالسيطرة على جزيرة خارك النفطية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء هجمات وشيكة على إيران بعد مفاوضات رفيعة المستوى، مع التمسك بالحصار البحري والتخطيط للسيطرة على مرافق النفط الحيوية في جزيرة خارك لضمان الهيمنة على أسواق الطاقة.

في تطور دراماتيكي ومفاجئ على صعيد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال عن اتخاذ قرار يقضي بإلغاء كافة الضربات العسكرية وعمليات القصف التي كانت مجدولة للتنفيذ ضد إيران في مساء ذلك اليوم.

وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء نتيجة وصول المحادثات الدبلوماسية إلى أعلى مستويات القيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيراً إلى أن الطرف الإيراني قد أبدى موافقته على مجموعة من النقاط والمفاهيم التي تم تداولها. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه التفاهمات لم تكن ثنائية فحسب، بل حظيت بموافقة وتنسيق واسع النطاق من قبل جميع الأطراف المعنية والفاعلة في المنطقة، حيث شملت قائمة الدول التي صادقت على هذه النقاط، من حيث المفهوم والتفصيل، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر، بالإضافة إلى قوى أخرى، مما يعكس رغبة إقليمية في تجنب صراع شامل ومفتوح في الوقت الراهن.

ورغم إعلان إلغاء القصف المباشر، إلا أن ترامب شدد على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن أدوات الضغط الاقتصادي والعسكري الأخرى، حيث أكد أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل سارياً ونافذاً بكامل قوته حتى يتم إتمام هذا الاتفاق بشكل نهائي ورسمي، على أن يتم الإعلان عن الزمان والمكان المحددين لتوقيع الاتفاق في وقت قريب. وكان ترامب قد لوح في وقت سابق من اليوم ذاته بتوجيه ضربة قوية للغاية وصفت بأنها مدمرة، تستهدف القوات البحرية والجوية الإيرانية، بالإضافة إلى تدمير أنظمة الرادار والدفاع الجوي وكافة القدرات الهجومية والدفاعية التي تمتلكها طهران، مما يشير إلى أن قرار الإلغاء جاء بعد حالة من التصعيد الشديد وصلت إلى حافة الحرب.

وفي سياق رؤيته الاستراتيجية طويلة المدى للسيطرة على الموارد الاقتصادية، كشف الرئيس الأمريكي عن خطط مستقبلية تهدف إلى الاستيلاء على جزيرة خارك ومواقع أخرى حيوية للبنية التحتية النفطية في إيران. وتكتسب جزيرة خارك أهمية استراتيجية فائقة كونها تمثل الشريان الاقتصادي الرئيسي لإيران، حيث يمر عبرها نحو تسعين بالمائة من صادرات البلاد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة تسعى في مرحلة قريبة إلى فرض سيطرتها الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشبهاً هذه الاستراتيجية بما فعلته الإدارة الأمريكية مع فنزويلا، معتبراً أن ذلك النموذج حقق نتائج ممتازة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة على حد سواء، وهو ما يهدف من خلاله إلى خنق القدرات المالية للنظام الإيراني وإخضاعه للشروط الأمريكية. من الجانب الآخر، لم تكن ردود الفعل الإيرانية غائبة عن هذا التصعيد، حيث وجه رئيس البرلمان الإيراني تحذيراً شديد اللهجة إلى واشنطن، مشيراً إلى أن التدخل الأمريكي العسكري أو السعي للسيطرة على الموارد الإيرانية سيقود الولايات المتحدة إلى مستنقع لا نهاية له من الصراعات والنزاعات التي لن تخرج منها منتصرة.

وأكد الجانب الإيراني أن أي محاولة للمساس بالسيادة الوطنية أو البنية التحتية النفطية ستواجه بردود فعل حازمة، مما يضع المنطقة أمام حالة من الترقب الحذر بين وعود الاتفاقات الدبلوماسية وتهديدات السيطرة على الموارد الحيوية، في ظل تداخل المصالح الدولية والقوى الإقليمية التي تسعى لتأمين تدفقات الطاقة العالمية واستقرار الممرات الملاحية في الخليج العربي





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب إيران جزيرة خارك النفط العلاقات الدولية

United States Latest News, United States Headlines