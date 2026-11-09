ترامب يستبعد حربا جديدة مع إيران بشرط توقيع اتفاق نووي قوي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد استئناف الحرب مع إيران إذا تم التوصل لاتفاق نووي قوي يعيد فتح مضيق هرمز، مع تزايد الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على طهران.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة هاتفية استمرت 20 دقيقة مع مراسل سي إن إن جيم سيوتو، أنه يعتقد أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيسين الصيني والروسي، مستبعداً بشدة إمكانية استئناف الحرب مع إيران في ظل تقدم المفاوضات بشأن البرنامج النووي طهران وإعادة فتح مضيق هرمز. وكرر ترامب هذا التقدير خمس مرات متتالية، مشيراً إلى أن العودة إلى الصدام العسكري تعتمد بشكل كلي على توقيع "اتفاق قوي للغاية" يرضي الجانب الأمريكي.

التحضيرات العسكرية والتهديدات الاستراتيجية

أكد ترامب استعداد القوات الأمريكية للتحرك العاجل في حال فشل المسار الدبلوماسي، موضحاً أن واشنطن تمتلك حالياً ثلاث حاملات طائرات في المنطقة البحرية، وقد وصلت إحداها إلى موقعها مؤخراً. وأشار إلى أن هذه القوات البحرية قادرة على توجيه ضربات جديدة ومستهدفة، مما يعزز من موقف واشنطن التفاوضي في ظل التصعيد المستمر الذي يشهده الخليج العربي منذ شهور.

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وهدد الرئيس الأمريكي باستهداف محطات الكهرباء وإزالة 38 جسراً في الأراضي الإيرانية، واصفاً عملية التدمير بأنها لا تتطلب أكثر من ساعة واحدة فقط من القصف المكثف. ومع ذلك، أعرب عن تردده في تنفيذ هذا التهديد،理由是 أن إعادة بناء هذه البنية التحتية المدمرة قد تستغرق عشر سنوات كاملة، وهو أمر يعتبره عقبة لوجستية واقتصادية كبيرة تعيق الاستقرار الإقليمي.

تقييم القدرات الإيرانية والخسائر الاقتصادية

زعم ترامب أنه تم تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل فعال، مشيراً إلى أن القدرات المتبقية لطهران لا تتجاوز 10% من ترسانتها الصاروخية، و15% فقط من طائراتها المسيرة. كما أشار إلى معطيات اقتصادية صعبة تواجه إيران حالياً، مقدراً معدل التضخم فيها بنحو 301% خلال العام الحالي، مما يعكس الضغوط الاقتصادية الشديدة التي قد تدفع طهران نحو التفاوض أو التقيد بالشروط الأمريكية.

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بعد ثمانية أشهر على اندلاع الحرب بنيران هجمات أمريكية وإسرائيلية في 28 فبراير، لا يزال الموقف يتسم بالجمود الدبلوماسي المشوب باشتباكات متقطعة. وقد أعلنت واشنطن سابقاً عن تعطيل سفينة تجارية في خليج عمان لمخالفتها الحصار المفروض، بينما ادعى الحرس الثوري الإيراني اشتعال النار في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام في مضيق هرمز، دون وجود تحقيقات مستقلة تؤكد هذه الوقائع بشكل قاطع.

المسار الدبلوماسي والمواقف الإقليمية

في الجانب الدبلوماسي، نقلت وكالة رويترز في الرابع من الشهر الحالي عن مسؤول إيراني أن طهران قدمت عبر قطر مقترحا نووياً يدرس حالياً من قبل الجانب الأمريكي. وتصر طهران على تلبية سبعة مطالب أساسية قبل البدء في أي مفاوضات جدية أو فتح المضيق، ومن أبرز هذه الشروط رفع العقوبات الاقتصادية، وتحرير الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الأضرار الحربية التي تتعرض لها البلاد.

في المقابل، تصر واشنطن على أن يكون الملف النووي هو محور المحادثات الرئيسي منذ بداية جولات التفاوض. وأكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في السادس من الشهر الحالي استمرار الوساطة القطرية وإحراز تقدم ملموس، نافياً التقارير التي ذكرتها بعض المصادر عن انهيار المفاوضات بشكل نهائي. وقد بحث ترامب مؤخراً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل خفض التصعيد وتهدئة الوضع في المنطقة.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس اتصالات مكثفة مع نظرائه في عدد من الدول الإقليمية والدولية، شملت السعودية والإمارات وعمان وباكستان والكويت والأردن وتركيا وقبرص وقطر. وفي سياق متصل، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي نقل رسالة خطية من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، مما يوسع دائرة التدخلات الدولية في الأزمة الحالية.

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التوقعات السياسية والتأثيرات الداخلية

يرى مراقبون ومتشددون في المشهد السياسي الإيراني أن الخسائر التي من الممكن أن يحققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد تدفع ترامب إلى تقديم تنازلات أكبر بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتؤكد طهران أن لديها الحق في امتلاك هذا البرنامج لأغراض الطاقة السلمية، وتربطه بحقه في السيطرة الكاملة على مضيق هرمز كمصدر حيوي للدخل القومي والاستقلال الاستراتيجي.

باختصار، يظل الوضع رهن بمواصلة الضغوط العسكرية والاقتصادية من قبل الولايات المتحدة، ومحاولة إيران كسر هذا الحصار من خلال دفعات دبلوماسية وإقليمية، مع وجود إشارات واضحة من واشنطن على استعدادها للخروج من دوامة الحرب إذا تحققت الشروط الأمنية والاقتصادية المشددة التي تفرضها.