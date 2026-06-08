ترامب: الولايات المتحدة ستعلن النصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتمكن من إعلان ما وصفه بالنصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، في إشارة إلى تقدم المفاوضات الجارية بين الجانبين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتمكن من إعلان ما وصفه بالنصر الكامل على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، في إشارة إلى تقدم ال مفاوضات الجارية بين الجانبين.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلها عبر اتصال هاتفي خلال تجمع انتخابي للسيناتور الجمهوري ليندسي جراهام في ولاية كارولاينا الجنوبية، أن إيران أبدت استعدادا لتقديم كل شيء تقريبا بما في ذلك التزام واضح بعدم امتلاك سلاح نووي. وذكر ترامب أن طهران مستعدة لتقديم كل شيء تقريبا، بما في ذلك التزام واضح بعدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أني اعتقد أننا فزنا في تلك المعركة، لكن النصر الحقيقي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن النصر الكامل، وسيحدث ذلك قريبا جدا، وستنخفض أسعار النفط





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