ترامب يعلن تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين بناءً على وساطة باكستان

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تعليق الهجمات المحتملة على إيران لمدة أسبوعين، استجابة لطلب من باكستان وجهودها الدبلوماسية. يأتي هذا القرار بعد موافقة إيران على فتح مضيق هرمز، ويشير إلى تقدم في المفاوضات نحو اتفاق سلام محتمل.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، عن قراره بتعليق الهجمات المحتملة على إيران لمدة أسبوعين، وذلك بناءً على محادثات أجراها مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، اللذين طلبا منه تأجيل العملية العسكرية. وأوضح ترامب في تصريحات له، أن هذا القرار جاء بعد موافقة الجمهورية الإسلامية ال إيران ية على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد حققت وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية، وأن هناك تقدماً كبيراً في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران وفي منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلقت اقتراحاً من إيران يتكون من 10 نقاط، ويعتبر هذا الاقتراح أساساً قابلاً للتفاوض. وأكد ترامب على أن جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران قد تم الاتفاق عليها تقريباً، وأن فترة الأسبوعين ستتيح الفرصة للانتهاء من الاتفاق وإتمامه رسمياً. وأعرب ترامب عن فخره بكونه ممثلاً للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط في هذه اللحظة، التي تقربهم من حل هذه المشكلة الطويلة الأمد. ويعكس هذا القرار تحولاً محتملاً في مسار الأزمة بين البلدين، ويدعو إلى التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية.\من جانبه، كان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قد اقترح في وقت سابق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات سلام. وقد لعبت باكستان دور الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة. وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس قد اطلع على المقترح وأن الرد سيصدر قريباً. وفي هذا السياق، نقل موقع 'أكسيوس' عن مصادر قولها أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تقدماً خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن مقترح وقف إطلاق النار قد يمثل مخرجاً مؤقتاً لكلا الجانبين. من جهته، صرح مسؤول إيراني كبير لوكالة 'رويترز' بأن طهران تدرس المقترح الباكستاني بشكل إيجابي. وكتب شهباز شريف على منصة 'إكس' أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب في الشرق الأوسط تتقدم بشكل ثابت وقوي، مع إمكانية تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. ودعا شريف الرئيس ترامب إلى تمديد المهلة لمدة أسبوعين، كما طلبت باكستان من إيران فتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية. وحثت باكستان جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لتحقيق إنهاء حاسم للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة.\يمثل هذا التطور تحولاً مهماً في مسار الأحداث، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته باكستان في محاولة التوسط بين الولايات المتحدة وإيران. كما يعكس هذا القرار رغبة واضحة من الجانبين في التوصل إلى حل سلمي للأزمة. ومع ذلك، تبقى العديد من التحديات قائمة، ويتوقف نجاح هذه الخطوة على التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وعلى مدى استعدادهم للتفاوض بحسن نية للوصول إلى اتفاق دائم وشامل. وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي معقد، يشهد توترات متزايدة في منطقة الشرق الأوسط. وتشكل هذه الخطوة فرصة حقيقية لتهدئة الأوضاع، وتجنب التصعيد العسكري الذي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. ويبقى الأمل معقوداً على أن تنجح الجهود الدبلوماسية في تحقيق السلام والاستقرار المنشودين، وأن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، تقوم على الحوار والاحترام المتبادل





