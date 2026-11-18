المرور العام يرفع الاستعدادات بنسبة 72% في الازدحام المسائي، ويكشف عن أرقام الطوارئ والمحاور المفضلة في القاهرة والجيزة والإسكندرية لتخفيف الزحام.

كشف رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، محمد صابر ، عن ارتفاع معدلات سير المركبات خلال فترة الذروة المسائية لتتجاوز 72% على مستوى الطرق الرئيسية، مشيراً إلى تفعيل إجراءات عاجلة لتسهيل حركة المواطنين. وقد استعرض صابر في نشرة مرورية رقمية حديثة، أبرز التفاصيل الخاصة بحالة الحركة على المحاور الكبرى بمختلف المحافظات، مع توضيح الكثافات المرورية الحادة وتقديم مسارات بديلة استراتيجية.

تفعيل رقمنه الخدمات والمرور العام

يعمل جهاز تنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء على توحيد معايير الدليل الإرشادي للإعلانات، بهدف تعزيز الهوية البصرية والحد من التشوه المرئي ودعم السلامة. وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس بشأن الرقمنة في الخدمات الحكومية، تم تسريع إنهاء مصالح المواطنين من خلال نشر الخدمات المرورية بمحيط المنشآت التعليمية، مما يعكس التزاماً بتسريع الإجراءات عبر التقنية.

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ارقام الطوارئ وطرق الطوارئ

يُرجى من السائقين حفظ رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة وهو 01221110000، إلى جانب الخط الساخن 136 الخاص بالقاهرة والجيزة لاستقبال الاستفسارات والإبلاغ عن الأعطال. كما شدد محمد صابر على ضرورة الالتزام الصارم بالسرعات المقررة على جميع الطرق، خاصة مع انتشار الخدمات المرورية المكثفة لاستيعاب التدفقات المرورية المتزايدة في المناطق الحيوية.

تخفيف الزحام في القاهرة الكبرى

تسود أحجام مرورية بطريق الجيش بمنطقتي الرمل وجليم، مع تفرقة الحركة بشارع محمد فوزي معاذ، ويُفضل سلوك محور المحمودية الجديد بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. وفي اتجاه قناة السويس نحو باب شرق، تم توجيه السائقين لاستخدام محور التعمير وكوبري القباري بوقت وصول 9 دقائق، بينما ينصح القادم من الساحلي متجهاً لـ 45 أو مصطفى كامل باختيار محور الفريق عزت سليمان الجديد.

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خطة استجابة مرور الجيزة والقليوبية

تنتشر فرق التدخل السريع بسيارات الإغاثة بكافة المدن الساحلية والمحاور الداخلية، حيث عمل اللواء عمر عبد النعيم وكيل مرور الجيزة على تصفية الكثافات أمام محطة مترو المنيب. وفي القليوبية، وجه اللواء محمد البطوطي بوضع الخدمات بالمداخل والمخارج لاستيعاب الحركة المتجهة نحو محافظات الأقاليم عبر محور بنها الحر، لضمان انسيابية السير في المناطق المكتظة.

إجراءات الطوارئ في الإسكندرية والغربية

في نطاق الغربية، وجه العميد هاني عزيز مدير مرور طنطا بنشر الخدمات ورفع الانتظار الخاطئ خلال الذروة، مع توجيه السائقين لاستخدام شارع طه الحكيم. أما في الإسكندرية، فقد تم تكثيف الخدمات بإشراف العميد محمد عوض التل، وتوجيه الزحام بعيداً عن ميدان الشهابية وفكري زاهر عبر استخدام الكورنيش والكوبري المعدني لتقليل زمن الوصول إلى 10 دقائق.