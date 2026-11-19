التقى الرئيسان ترامب وبوتين في شينزن بالصين يوم 19 نوفمبر 2026 لمدة 40 دقيقة قبل محادثات ثلاثية، وسط ترقب لتأثير اللقاء على الحرب الأوكرانية.

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، بتصافح حار وابتسامة عريضة في مدينة شينزن الصينية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. جاء هذا اللقاء الثنائي قبل ساعات من انضمام القادة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لعقد مفاوضات ثلاثية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

تفاصيل المصافحة في كايلاين فيلا

عُقد الاجتماع داخل غرفة اجتماعات صغيرة في مقر "كايلاين فيلا"، حيث سادت أجواء ودية بين الطرفين. وقف بوتين بجانب العلم الروسي، مما دفع ترامب للتعليق مزاحًا أمام الكاميرات قائلاً: "من هذا؟"، ثم أضاف مباشرةً "إنه صديقي". تقدم بوتين مبتسمًا للمصافحة، وسط تبادل عبارات الترحيب الرسمية والشخصية.

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أكد ترامب أمام وسائل الإعلام أن علاقته الشخصية ببوتين "ممتازة منذ سنوات عديدة". عبر الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تؤدي المحادثات القادمة إلى نتائج إيجابية كبيرة، مشيرًا إلى توقعاته بإنتاج "الكثير من الأمور الرائعة" خلال الاجتماعات المبرمجة.

مدة المحادثات والتركيز الدبلوماسي

استمر اللقاء الثنائي بين ترامب وبوتين نحو 40 دقيقة كاملة. يقدم هذا المشهد تطورًا جديدًا في التقارب الشخصي بين الرئيسين، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الدبلوماسية المستمرة بين موسكو والحكومات الغربية نتيجة هذا الصراع.

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يُعد هذا الاجتماع أول لقاء مباشر بين ترامب وبوتين منذ اجتماعهما في ألاسكا عام 2025. لم يسفر ذلك اللقاء السابق عن أي اختراق ملموس لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تواصلت بعد الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير 2022.

الخسائر المدنية والتأثير الإقليمي

أدت الحرب المستمرة إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتشريد ملايين الأشخاص إلى الخارج. يمثل هذا السياق الإنساني الصعب خلفية أساسية لأي جهود دبلوماسية جديدة تهدف إلى وقف إطلاق النار أو تخفيف حدة التوترات في المنطقة.

تتوقع التحليلات أن تركز النقاشات على كيفية إدارة الصراعات الحالية دون تصعيد إضافي، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة. يُنظر إلى هذه المحادثات كفرصة لإعادة رسم خارطة العلاقات الجيوسياسية في الفترة المقبلة.

انتقال القيادة للقمة الثلاثية

بعد انتهاء المحادثات الثنائية، انتقل ترامب وبوتين مباشرة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. يُعد هذا التحرك الدبلوماسي خطوة مهمة تحظى بمتابعة دولية واسعة، حيث تجمع القادة الثلاثة أكبر الاقتصادات المؤثرة في العالم.

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يُترقب بشدة ما ستسفر عنه المباحثات بين قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين. يركز المراقبون الدوليون على مدى قدرة هذه القمة الثلاثية على إحداث تحولات في السياسات الخارجية للعالم.