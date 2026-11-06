ترامب يحدد مساره بعد الخسارة الانتخابية: تصعيد عسكري وحوار مع روسيا

تحليل معمق لتوجهات ترامب الدولية بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، حيث يواجه ضغطاً داخلياً لكنه يحافظ على صلاحيات واسعة في الحرب على إيران وموقف متغير تجاه أوكرانيا وروسيا.

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة حاسمة في مساره السياسي الرئاسي، حيث تزداد حدة الضغوط عليه بعد إعلان النتائج الانتخابية التي كشفت عن تزايد الاستياء العام من تداعيات الحرب التي استمرت نحو ثمانية أشهر. وتسهم هذه الحرب، التي أسهمت في ارتفاع أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة، في تراجع شعبية الرئيس الأمريكي، مما يجعله أمام خيارين جوهريين في تعامله مع المرحلة القادمة، سواء بتبني نهج حذر أم اتخاذ قرارات أكثر جرأة.

السيطرة الديمقراطية وتأثيرها على الأجندة الداخلية

مع انتقال السيطرة على الكونجرس إلى الديمقراطيين في يناير المقبل، سيواجه ترامب مساحة أضيق بكثير لتمرير أجندته التشريعية الداخلية، لكنه سيحتفظ بهامش واسع من الصلاحيات الرئاسية في السياسة الخارجية والعمليات العسكرية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، إن ترامب أعاد القوة الأمريكية إلى الساحة الدولية، مؤكدة أن قراراته الخارجية لم تكن مدفوعة باعتبارات انتخابية، وسيعمل مع الأطراف بما يحقق شعار أمريكا أولاً.

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من جانبه، زعم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن حزبه سيعمل على مواجهة ما وصفه بـ "فوضى ترامب في الداخل والخارج"، إلى جانب إنهاء الحرب على إيران. غير أن ترجمة هذه التصريحات إلى قيود فعلية على الرئيس تبدو مهمة معقدة، بالنظر إلى اتساع الصلاحيات التي يتمتع بها شاغل البيت الأبيض في إدارة السياسة الخارجية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المسار الإيراني وتراجع شعبية الإدارة

تتصدر الحرب على إيران قائمة الملفات التي ستختبر توجهات ترامب في المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أقر الرئيس الأمريكي، الأربعاء، بأن الحرب كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ورغم إقراره بتأثير الحرب على النتائج الانتخابية، لم يبد ترامب تراجعا عن قراره بمهاجمة طهران، مؤكدا أنه لا يشعر بالندم، ومبررا العمليات العسكرية بضرورة منع امتلاك طهران للقدرات النووية.

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وفي إقرار الحرب والرقابة على القرارات العسكرية، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالتخلي عن دورهم الدستوري وترك مساحة واسعة للرئيس للتحرك دوليا دون رقابة كافية. بل يمتد هذا الانتقاد إلى ملفات أخرى شملت التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية، وفرض الرسوم الجمركية، والقبض على رئيس فنزويلا، فضلا عن الضربات التي استهدفت قوارب قبالة سواحل أمريكا اللاتينية وأسفرت عن سقوط قتلى.

استقلال القرار العسكري والمخاطر الجيوسياسية

قال وليام ويكسلر، المدير الأول لبرامج الشرق الأوسط في مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، إن سيطرة الديمقراطيين تمنحهم قدرة على تعطيل الأجندة التشريعية الداخلية لترامب، لكنها لا توفر لهم أدوات كافية لمنعه من ممارسة صلاحياته العسكرية والخارجية. وتشمل وسائل الضغط المتاحة أمام الديمقراطيين فتح التحقيقات، وتنظيم جلسات استماع تتعلق بمرشحي الإدارة للمناصب الحكومية، فضلا عن استخدام سلطتهم في إقرار التمويل أو تقييده للتأثير على العمليات الخارجية.

ويزيد من تعقيد الوضع أن السياسة الخارجية تزداد أهمية عادة خلال المرحلة الأخيرة من الولاية الرئاسية الأمريكية، إذ لا يستطيع الرئيس الترشح مجددا بعد استنفاد فترتيه، كما تتراجع قدرته على تمرير أجندته الداخلية. ويرى عدد من المحللين أن ترامب قد يتجه إلى هذا المسار، معتمدا على الملفات الدولية لتعزيز صورته السياسية وتحديد ملامح إرثه الرئاسي، لكن هذا التوجه قد يحمل مخاطر إضافية.

تحولات السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا

يرى خبراء من أن هذه الأدوات لن تكون كافية بالضرورة لفرض تغيير جوهري على قرارات الرئيس الأمريكي، خاصة إذا اتخذت الإدارة قرارات عسكرية أو سياسية واسعة في مناطق تشهد توترات قائمة. ويحذر خبراء من أن اندفاع ترامب قد يفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، أو يفتح جبهات جديدة في مناطق أخرى، من بينها كوبا، التي سبق أن هددها الرئيس الأمريكي بإجراءات إضافية، بينها فرض حصار نفطي.

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الجديد عند الملف الإيراني، حيث يعتزم الديمقراطيون إعادة النظر في مستوى الدعم الأمريكي لأوكرانيا على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط ضغوط من الإدارة الأمريكية. ويسعى الديمقراطيون إلى استمالة عدد من الجمهوريين لدعم حزمة مساعدات جديدة لكييف، وتكوين أغلبية تشريعية تسمح بتجاوز حق النقض الرئاسي المحتمل، بعدما أوقفت إدارة ترامب المساعدات الأمريكية المباشرة لأوكرانيا.

كما أثار قرار ترامب رفع العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية انتقادات داخل الولايات المتحدة، شملت أصواتا جمهورية، إذ اعتبر منتقدون أن الخطوة تعزز الانطباع باتجاه الإدارة نحو تبني مواقف أكثر تقاربا مع موسكو. وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات داخل واشنطن، لا يزال الخيار العسكري مطروحا أمام الرئيس الأمريكي، وذهب أحد المصادر إلى أن ترامب لم يعد لديه الكثير ليخسره من الناحية السياسية.