ترامب يدعو حزب الله للتصرف بإيجابية لتحقيق السلام، والجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعبر عن أمله في أن يتصرف حزب الله بشكل إيجابي لتحقيق السلام، بينما يحذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر.

في خطوة تحمل في طياتها دلالات سياسية وإقليمية هامة، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن اليوم قد يكون تاريخياً ل لبنان ، مشيراً إلى وقوع أمور جيدة في الأفق. هذه التصريحات تأتي في سياق رسالة وجهها ترامب إلى حزب الله ، أعرب فيها عن أمله بأن يتصرف الحزب "بشكل جيد وإيجابي خلال هذه الفترة المهمة". واعتبر ترامب أن التزام حزب الله بهذا التوجيه سيكون "لحظة عظيمة" له، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف أعمال العنف والقتل والتوصل إلى سلام نهائي.

وقد عزز ترامب هذه الدعوة عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، حيث كتب: "لا مزيد من القتل، يجب أخيراً تحقيق السلام. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر". لا تقتصر تصريحات ترامب على الشأن اللبناني، بل سبق له أن أدلى بتصريحات حول قضايا أخرى، منها هجومه على عمدة نيويورك، متهماً إياه بتدمير المدينة بسبب سياسات الضرائب. كما تطرق إلى إيران، واصفاً إياها بـ"البلد القوي والذكي" ويمتلك "مقاتلين أشداء"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران "لن تملك أسلحة نووية لأكثر من 20 عاماً". على صعيد متصل، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، رسالة عاجلة لسكان جنوب لبنان. حثّ إدرعي المدنيين على عدم العودة إلى التجمعات السكنية الواقعة جنوب نهر الليطاني، حتى بعد دخول أي اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضح إدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيظل في حالة تأهب قصوى في مواقعه بجنوب لبنان، وذلك لمواجهة "النشاط الإرهابي المستمر لحزب الله"، وللحفاظ على أمن وسلامة السكان وعائلاتهم. وشدد إدرعي على أن هذا التحذير سيظل سارياً "حتى إشعار آخر"، مما يشير إلى استمرار تقييم الوضع الأمني وعدم استبعاده لأي تطورات مستقبلية. إن الربط بين دعوات ترامب لحزب الله بضرورة التحلي بالمسؤولية والعمل من أجل السلام، وبين تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان جنوب لبنان، يسلط الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة، ويشير إلى وجود حاجة ماسة لحلول دبلوماسية تضمن الاستقرار والأمن لجميع الأطراف. وتعكس هذه التحركات الدولية والإقليمية أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الوساطة والتواصل في نزع فتيل الأزمات. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الدعوات تبقى مرهونة بالاستجابة العملية من قبل الجهات المعنية، ومدى التزامها بمسارات السلام وتجنب التصعيد. إن الوضع في جنوب لبنان يظل حساساً ويتطلب يقظة مستمرة وجهوداً حثيثة لضمان سلامة المدنيين وتجنب أي امتداد للصراع. وتأتي هذه التصريحات والتحذيرات في ظل سياق إقليمي ودولي معقد، حيث تتشابك المصالح وتتعدد الأطراف الفاعلة، مما يجعل أي تقدم نحو الاستقرار أمراً بالغ الأهمية. من المتوقع أن تستمر التطورات في هذا الملف، وأن تظل الأنظار شاخصة نحو ردود الأفعال المحتملة من قبل مختلف الجهات المعنية. إن تأكيد ترامب على أهمية السلام وإنهاء العنف، جنباً إلى جنب مع التحذيرات الأمنية، يرسم صورة لمسار دبلوماسي وسياسي شائك، ولكنه ضروري لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو حياة آمنة ومستقرة. يبقى الأمل معلقاً على أن تكون هذه الدعوات بمثابة نقطة انطلاق نحو حلول سلمية ومستدامة، وأن تتجاوز الأطراف خلافاتها من أجل مستقبل أفضل





