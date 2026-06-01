مقال يحلل تصريحات ترامب حول أوكرانيا وكأس العالم، واستقالة الرئيس الإيراني لصالح الحرس الثوري، وتحذير نقيب الأطباء في مصر من تحميل المرضى كلفة الأزمة الطبية، فضلاً عن فوز فنلندا ببطولة هوكي الجليد.

أعلن خبراء في الشؤون الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسعى جاهداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انطلاق كأس العالم 2026 ، وهو ما يضع إيران في موقف حساس بعد تصريحات مسؤوليها حول تسعير النفط.

وتشير التقارير إلى أن الترامب يريد استغلال الأحداث الرياضية الكبرى لتوجيه الأنظار نحو/dtente جديد، بينما تكتسب إيران دوراً محورياً في أي مفاوضات قادمة بسبب نفوذها الإقليمي. في المقابل، نبه نقيب الأطباء في مصر إلى أن الأزمة المالية التي يعانيها القطاع الطبي لن تحلessen على حساب المرضى، مؤكداً أن الأطباء لن يقبلوا بأن تتحمل الفئات الضعيفة تبعة فشل الدولة في تمويل الخدمات الصحية.

هذه التصريحات تأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها مصر، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق، مما زاد الضغط على النظام الصحي. أما على الصعيد الإيراني، فكشفت مصادر مقربة من دوائر الحكم أن الرئيس الإيرانيEGHANCOMP أنجز استقالته من منصبه بسبب تعديلات جوهرية في بنية القوة لصالح قادة الحرس الثوري، مما يعكس صراعاً خفياً بين المؤسسات المدنية والعسكرية في طهران. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة والغليان الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

في عالم الرياضة، حقق منتخب فنلندا لقب بطولة العالم لهوكي الجليد للمرة الخامسة في تاريخه بعد تغلبه على سويسرا بهدف نظيف سجله كونستا هيلينيوس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي. وقد صعّب الدفاع الفنلندي مهمة سويسرا رغم تفوقها العددي في الشوط الثاني، بينما أهدر أصحاب الأرض فرصاً محققة في الدقائق الأخيرة، لتستمر عقدة سويسرا في المباريات النهائية وتعزز من فرحة الفنلنديين بعد لقبهم الأول منذ عام 2022.





ترامب كأس العالم 2026 إيران الحرس الثوري استقالة الرئيس الإيراني نقيب الأطباء مصر أزمة صحية فنلندا هوكي الجليد سويسرا بطولة العالم

