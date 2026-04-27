الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث حالة الانسداد في مفاوضات إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومطالب الاتحاد الأوروبي بتغييرات جوهرية لرفع العقوبات.

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لعقد اجتماع هام مع كبار مستشاريه في مجال الأمن القومي لمناقشة حالة الانسداد التي تشوب مفاوضات الملف النووي ال إيران ي.

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وتتزامن هذه التطورات مع إعلان القاهرة الإخبارية عن نعي محمد أبوالعينين، وهو شخصية بارزة في القوات المسلحة، لوالد رئيس الوزراء العراقي، مما يضيف بعدًا إقليميًا معقدًا إلى المشهد. كما أشارت القناة إلى قدرة إيران على الصمود في وجه العدوان الأمريكي، مستندةً إلى تاريخها الطويل من المقاومة والتحدي.

وفي سياق متصل، كشف مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، عمرو المنيري، عن موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بشأن رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأوضح أن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والتي تشير إلى اشتراط حدوث تغيير جوهري في السياسات الإيرانية لرفع العقوبات، تعكس تمسك الاتحاد الأوروبي بشروطه الحالية. وأضاف المنيري أن هذه الشروط تتعلق بشكل أساسي بملفات حقوق الإنسان والسياسات الداخلية الإيرانية، مما يشير إلى استمرار الضغوط الغربية على طهران.

وأشار إلى أن هذه الرسائل الأوروبية جاءت بالتزامن مع تحركات دبلوماسية إيرانية مكثفة تهدف إلى فك الارتباط بالعقوبات واستئناف المفاوضات. كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، وخاصة في البحر المتوسط ومضيق هرمز، بهدف تأمين الملاحة وحماية المصالح الأوروبية. هذا التحرك العسكري الأوروبي يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وهل هو جزء من استراتيجية أوسع للضغط على إيران أم مجرد إجراء احترازي لحماية الممرات المائية الحيوية.

وتشير التحليلات إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي يواجه انتقادات متزايدة بسبب ما يصفه البعض بازدواجية المعايير. ففي حين يمارس الاتحاد الأوروبي ضغوطًا كبيرة على إيران فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان والسياسات الداخلية، يبدو أنه لا يتخذ خطوات مماثلة تجاه إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئ العدالة والمساواة. كما يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مبادرة سياسية واضحة لحل الأزمات المتفاقمة في المنطقة، وأن مواقفه الحالية تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية والبعد الإقليمي الشامل.

إن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوترات، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. إن الحاجة إلى حوار بناء وشامل بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. كما أن إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات الإقليمية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إن تجاهل هذه الحقائق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الجميع





