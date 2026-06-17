ترامب يكشف عن اختلاف في وجهات النظر مع نتنياهو بشأن التعامل مع الملف اللبناني

كشف دونالد ترامب عن خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول سياسة التعامل مع لبنان، مؤكداً أنه نصحه بتبني نهج أكثر هدوءاً وتجنب التصعيد في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن وجود خلاف في وجهات النظر بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التعامل مع الملف اللبناني . وأكد ترامب في تصريحات إعلامية أنه طلب من نتنياهو اعتماد نهج أكثر هدوءاً وحذراً في التعامل مع التطورات المرتبطة بلبنان والمنطقة، محذراً من خطورة التصعيد .

وأوضح أنه نقل لنتنياهو وجهة نظره الداعية إلى تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر، مشيراً إلى أنه نصحه بـ"التصرف بلطف" نظراً للظروف الإقليمية الحساسة. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة، وسط جهود دولية ومحلية للحفاظ على الاستقرار ومنع اتساع دائرة المواجهات. ويُعد الملف اللبناني أحد أبرز القضايا المطروحة على أجندة التحركات الدبلوماسية، نظراً لحساسية الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وما يرتبط به من تداعيات أمنية وسياسية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الأوضاع في لبنان، مؤكداً أهمية الحفاظ على الهدوء وتعزيز التفاهمات التي من شأنها الحد من احتمالات المواجهة. وعلى الرغم من المتانة التي تميز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن بعض القضايا المرتبطة بالسياسات الميدانية والتقديرات الأمنية قد تشهد اختلافاً في الرؤى بين الجانبين. وقد تعكس هذه الخلافات طبيعة التحديات المعقدة التي تواجهها المنطقة، حيث تحاول القوى الفاعلة إدارة التوترات المتعددة دون انزلاق إلى مواجهات أوسع.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية، حتى في مراحلها الأخيرة، كانت حريصة على توجيه messaging للحلفاء حول ضرورة التأني ومراعاة السياق الإقليمي العام





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