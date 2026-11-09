ترامب يعلن حصارا بحريا على إيران وإرسال حاملة طائرات ثالثّة للشرق الأوسط

أعلن دونالد ترامب عن استمرار الحصار البحري على إيران وإرسال حاملة طائرات ثالثة للشرق الأوسط، في وقت تحذر فيه الأرصاد من ظواهر جوية قوية تضرب القاهرة والمحافظات يوم الثلاثاء.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في تصريحات حديثة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الحصار البحري المفروض على إيران مستمر منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد والوضع الداخلي لطهران. وأكد ترامب أن هذا الصراع الذي بدأت فيه إيران الحرب، سيؤدي في نهايته إلى جعل الشعب الأمريكي والعالم بأسره أكثر أمانا، واصفا إيران بأنها دولة فاشلة وقد انتهت فعلياً كقوة مؤثرة.

إرسال حاملة طائرات ثالثة للشرق الأوسط

كشف الرئيس ترامب خلال كلمته عن استعدادات عسكرية إضافية في المنطقة، حيث أبلغ أن حاملة طائرات ثالثة متجهة حالياً نحو الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله القائل بأن لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام هذه القوة العسكرية، مشيراً إلى أن الوجود البحري الإضافي يأتي في إطار الردع والحفاظ على الاستقرار في المنطقة المحيطة بالنزاع القائم.

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تجميد المحادثات النوية بسبب ضعف ترامب

في السياق نفسه، أفاد تقرير لصحيفة أكسيوس بأن اجتماعاً جمع بين ترامب ومارك فانس ورئيس وزراء قطر شهد أجواء إيجابية وبحث في تطوير المحادثات مع إيران. ومع ذلك، أوضح محلل سياسي أو متحدث باسم الإدارة أن ترامب يعاني من ضعف سياسي بعد انتخابات التجديد النصفي، مما يجعله غير راغب في السعي لإبرام اتفاق نووي حالياً مع طهران.

تحذيرات الأرصاد من ظواهر جوية في القاهرة

في تطور موازٍ على الصعيد المحلي، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثر طقس الثلاثاء بشدة بظواهر جوية قوية في القاهرة والمحافظات. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة ظواهر أربعة مؤثرة، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، على عكس الأجواء الهادئة المتوقعة في مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة.

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موعد مباراة الأهلي وقنوات النقل

على الصعيد الرياضي، تم تأكيد موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في إطار الدوري الممتاز. وأشار المسؤولون إلى أن القناة الناقلة للمباراة قد تم تحديدها لضمان تغطية إعلامية واسعة للجمهور الرياضي، وسط توقعات بتفاعل كبير من جماهير الفريقين.

الموارد المالية لدعم القطاعات الحيوية

وأخيراً، صرح الوزير المسؤول عن المالية بأن الفوائض المالية المتاحة تتيح موارد أكبر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد أن هذه الخطط تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، مما يعكس أولويات الحكومة الحالية في توجيه الأموال نحو القطاعات الأكثر حاجة.