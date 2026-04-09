ترامب يعبر عن خيبة أمله من الناتو ويلمح إلى إمكانية الانسحاب

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خيبة أمله من حلف الناتو، مشيرا إلى رفض الحلف تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في مواجهة إيران. وألمح إلى إمكانية انسحاب بلاده من الحلف بسبب ما وصفه بتقاعس الحلفاء. كما تطرق إلى قضية غرينلاند كدليل على عدم التزام الحلفاء.

الجميع يشهد بدورها. فانس: أمريكا وإيران لديهما نقاط اتفاق أكثر من نقاط الخلاف بشأن السلام. 60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه. مسئولان طلبا منه وقف إرسال القوة التدميرية.. ترامب يوضح سبب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران. \أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من حلف الناتو، مؤكدا ثقته في أن المنظمة لن تأتي لمساعدة الولايات المتحدة مرة أخرى عندما تحتاج واشنطن للدعم. كتب ترامب على منصة 'تروث سوشيال': لم يكن الناتو موجودا عندما احتجنا إليه، ولن يكون موجودا إذا احتجنا إليه مرة أخرى. تذكروا غرينلاند، تلك القطعة الكبيرة من الجليد سيئة الإدارة. من جانبه، صرح أمين عام الحلف مارك روته بعد الاجتماع بأن القائد الأمريكي يشعر بخيبة أمل واضحة من حلفاء الناتو، في إشارة إلى رفض الدول الأعضاء المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران أو تقديم الدعم الكافي لواشنطن. وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد أن رفض الحلف مساعدة واشنطن في العملية ضد إيران، ووصف رد فعل الحلفاء بأنه وصمة عار لا تُمحى، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي، وفقا لكلماته، تفعل كل شيء لعدم تقديمها. في ربط غير مسبوق، أشار ترامب إلى قضية غرينلاند، ملمحا إلى أن موقف الحلفاء من سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة القطبية ساهم في تعميق خيبة أمله من الحلف. وكان ترامب قد أعرب سابقا عن استعداده لتوديع الناتو بسبب موقف الدول الأخرى من غرنلاند.\تتعمق التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على خلفية عدة قضايا، أبرزها الدور الأمريكي في الصراع الإيراني. رفض دول الناتو تقديم الدعم العسكري أو المالي المطلوب لواشنطن، إلى جانب الخلافات حول قضايا التجارة والدفاع، أدى إلى توتر العلاقات. يرى ترامب أن حلفاء الناتو يتقاعسون عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، ويستغلون الولايات المتحدة لحماية أمنهم دون المساهمة بالمثل. هذه الانتقادات تعكس أيضا رؤية ترامب للعالم، والتي تقوم على مبدأ أمريكا أولا، ورفض التورط في صراعات خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر. بالإضافة إلى ذلك، يرى ترامب أن الناتو أصبح مكلفا للغاية للولايات المتحدة، وأن واشنطن تنفق الكثير من الأموال على الدفاع عن حلفاء أثرياء. هذه العوامل مجتمعة دفعت ترامب إلى التفكير جديا في تغيير طبيعة العلاقة مع الناتو، أو حتى الانسحاب منه بشكل كامل. التداعيات المحتملة لهذه الخطوة كبيرة، وقد تؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي العالمي.\وتجدر الإشارة إلى أن موقف ترامب من الناتو يعكس تحولا أعمق في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث يتجه نحو تقليل الالتزامات الخارجية والتركيز على المصالح الداخلية. هذا التوجه قد يؤثر على العلاقات مع الحلفاء التقليديين، ويدفعهم إلى البحث عن بدائل جديدة لتعزيز أمنهم. من جهة أخرى، قد يؤدي هذا التحول إلى زيادة التوتر في مناطق النزاع، حيث تقلل الولايات المتحدة من دورها القيادي. على سبيل المثال، قد يؤدي ضعف الدعم الأمريكي لحلفاء الناتو إلى تعزيز نفوذ روسيا والصين في أوروبا. وفي هذا السياق، يعتبر موقف ترامب من غرينلاند بمثابة مثال آخر على هذا التحول، حيث أظهر استعداده لإعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية حتى على حساب العلاقات مع الحلفاء. في الختام، يمثل موقف ترامب من الناتو تحديا كبيرا للحلف، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التحالف الأطلسي في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة





