ترامب يتوقع دخول الجنة ويصف جهوده بسلام أوكرانيا بأنها طريق للنجاة

ترامب يؤكد ثقته بدخول الجنة في حديث لـCBS، مربطاً ذلك بإنهاء الحرب في أوكرانيا، في تحول عن نبرة المزاح السابقة التي استخدمها لشرح مسيرته السياسية والدينية.

أعرب دونالد ترامب ، رئيس الولايات المتحدة السابق، عن ثقته الكبيرة في مصيره الآخري خلال حديث تلفزيوني صريح، مؤكداً أنه يتوقع دخول الجنة بعد وفاته. جاء هذا التصريح المباشر في مقابلة مع شبكة "CBS News"، حيث اختار ترامب نبرة من اليقين التام الذي يفتقدها بعض التصريحات السابقة التي أطلقها حول هذا الموضوع المثير للجدل.

تصريحات ترامب الصريحة حول المصير الآخري

في هذا السياق المحدد، عندما سأل مقدم البرنامج ترامب عما إذا كان يتوقع دخول الجنة بعد الموت، كان ردّه مختصراً وحاسماً:"أتوقع ذلك". يبدو أن هذا الجواب الجديد يعكس تطوراً في الخطاب الديني والسياسي للرئيس السابق، حيث لم يعد يلجأ إلى النكتة أو الغموض فقط لشرح معتقداته الشخصية أو محاولاته السياسية الكبرى.

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كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا قد تزيد فعلياً من فرص دخوله الجنة. ربط ترامب بين جهوده الدبلوماسية لإنهاء الحرب ومستواه الروحي، مما يوضح كيف يرى مسيرته السياسية كطريق ممكن للنجاة الروحية، وليس مجرد إنجاز سياسي بحت.

تطور النبرة من المزاح إلى اليقين

تبدو تصريحات ترامب الحالية أكثر ثقة وصراحة مقارنة بما ذكره في السابق حول المسألة نفسها. ففي أغسطس 2025، خلال مقابلة مع برنامج"فوكس آند فريندز"، كان ترامب قد وصف سعيه إلى إبرام اتفاقات سلام بأنها جزء من محاولته"الوصول إلى الجنة". كانت النبرة那时 مزجت بين الجدية والمزاح، مما جعله يبدو وكأنه يبتكر حججاً لتبرير قراراته.

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وفي أكتوبر من العام نفسه، وهو 2025 أيضاً، غيّر ترامب زاويته قليلاً حين قال إنه ربما لا يكون متجهاً إلى الجنة بشكل تقليدي، بل قد يكون فيها بالفعل وهو على متن الطائرة الرئاسية"إير فورس ون". وأضاف في ذلك الوقت أنه غير متأكد من أنه سيدخل الجنة في المستقبل، لكنه أكد أنه ساهم في جعل حياة كثيرين أفضل، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً في حد ذاته.

وردّاً على سؤال مباشر من المذيع بيتر دوسي، قال ترامب حينها إنه"يمزح قليلا" في تلك التصريحات، وأنه لا يعتقد أن أي إنجاز بشري أو سياسي سيعمل كمفتاح تلقائي لدخوله الجنة. هذا التراجع عن اليقين كان موجوداً في خطاباته تلك، ليصبح في المقابل الآن في حديثه مع CBS أقرب إلى التصريح القاطع.

السياق السياسي ورسائل التبرعات

لا تأتي هذه التصريحات في فراغ، بل ترتبط بشكل وثيق بالحملة السياسية وجمع التبرعات التي تقودها إدارة ترامب. فبحسب تقارير صحفية موثقة، أرسلت حملته رسائل إلى الدعم وجمع التبرعات تضمنت عبارة صريحة:"أريد أن أحاول الوصول إلى الجنة". هذه العبارة كانت تشير بشكل مزدوج إلى جهوده السياسية ولحظاته الشخصية الحرجة.

يشير هذا الرابط بين الدين والسياسة إلى نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها في باتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024. يبدو أن الحادث الكبير كان له صدى في الخطاب الروحي للرئيس السابق، حيث استخدم أحداثاً كبرى في حياته لتفسير علاقاته مع الله والمصير النهائي، مما خلق رابطاً قوياً بين مؤيديه والرسالة الدينيّة التي ينشرها.

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معتقدات ترامب الدينية المتغيرة

في تصريحات أخرى متعددة عن الموت والحساب الأخروي، قال ترامب إن الشخص المتدين يشعر بقدر أكبر من الطمأنينة حيال مصيره النهائي مقارنة بغير المتدينين. كما أضاف إن من يكون صالحاً في حياته يفترض أن يدخل الجنة وليس الجحيم، مشيراً إلى أن بلاده الولايات المتحدة تفتقر إلى كثير من الدين كما يرى هو.

وتساءل ترامب عن سبب أهمية أن يكون المرء صالحاً في الدنيا إذا كان لا يؤمن بالآخرة، مشدداً على ضرورة وجود ما يسميه"سجل تقييم" في مكان ما يحاسب الناس فيه على أفعالهم. هذا الطرح يعكس قناعته الشخصية بالحساب الأخروي، حتى لو كانت تعبيراته تختلف بين المزاح والجدية.

على الصعيد الديني الرسمي، عرّف ترامب نفسه في مقابلة أجراها عام 2020 مع"خدمة أخبار الأديان" بأنه مسيحي"غير منتم إلى طائفة" معينة. كان هذا تعريفاً مختلفاً عن تعريفه السابق عندما كان يعتبر نفسه بروتستانتيًا ينتمي إلى الكنيسة المشيخية، مما يظهر مرونة في تصنيفه الذاتي أو تغيرًا في طريقة عرض انتمائه للصحافة الأميركية.