ترامب يصف الصين وروسيا محايدتين في الصراع الإيراني ويكشف عن تكلفة الحرب اليومية

في مؤتمر مجموعة الدول السبع، صرح ترامب بأن الصين وروسيا حافظتا على حيادهما تجاه إيران، مشيراً إلى احتمالات تزويد طهران بمواد عسكرية من بكين وتكلفة الحرب التي بلغت 700 مليون دولار يوميًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الأحوال الجوية ليوم الخميس 18 يونيو 2026، حيث سيتسم الطقس برطوبة مرتفعة ورياح قوية، فيما سيتغير المنظر المناخي تدريجياً بين سحب متفرقة وإشعاع شمس خفيف في فترات الصباح.

وفي سياق مختلف، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال مؤتمر مجموعة الدول السبع المقام في إيفيان‑لي‑بان بفرنسا، بأن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلعبان دوراً محايداً في الصراع الراهن بشأن إيران. وأضاف ترامب أن احتفاظهما بالحياد قد سهل على الولايات المتحدة متابعة سياساتها الضاغطة ضد طهران، لاسيما في مسألة برنامجها النووي.

وأشار ترامب إلى أن الجانبين الصيني والروسي لم يبدّيا أي ميل لتقليل الجهود الأمريكية في كبح طموحات طهران لإنتاج أسلحة نووية، بل على العكس، أشار إلى أن هناك احتمالات تزويد إيران بمواد ذات استخدامات عسكرية محتملة من قبل بكين، وفقاً لمصادر استخبارية أمريكية. وأكدت التقارير أن بعض الشركات الصينية المستقلة في مجال تكرير النفط كانت من أكبر المشترين للمنتجات الإيرانية خلال فترة العقوبات، متجاهلة بذلك الضغوط الأمريكية والرسمية.

وفي خضم هذه التصريحات، حذر المسؤولون الأمريكيون من أن استمرار النزاع قد يدفع دولاً في المنطقة إلى خضم سباق تسلح نووي، خاصة وأن روسيا صرّحت صراحةً بأن الصراع قد يولّد توترات غير مسبوقة في الشرق الأوسط. من جانب آخر، أعرب ترامب عن رضاه عن الجهود العسكرية التي أدت إلى إيقاف النشاط النووي الإيراني، مشيراً إلى أن تكلفة الحرب أصبحت تصل إلى ما يقارب السبع مئة مليون دولار يومياً، وهو ما يضيف بُعداً اقتصادياً على التدخلات الدولية في المنطقة.

يأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته طهران في إطار تصعيد التوترات، بينما يظل التحالف الغربي يطالب بإنهاء أي أعمال استفزازية من قبل إيران





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دونالد ترامب الصين روسيا إيران البرنامج النووي

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