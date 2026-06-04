ترامب يعلن استعداده للقاء خامنئي وتقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرح باستعداده للقاء المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبي خامنئي، مؤكداً أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين البلدين باتت أقرب، في ظل تقدم المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي والعقوبات الإقليمية.

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استعداده للتفاوض مع المرشد الأعلى الإيراني، آية الله مجتبي خامنئي ، مشيرًا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى.

جاء ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات غير الرسمية التي تجرى خلف الكواليس منذ عدة أسابيع، حيث يعمل كبار المسؤولين من الطرفين على وضع مسارات لتخفيف التوترات المتصاعدة بين البلدين منذ سنوات طويلة. وأوضح ترامب في تصريح إعلامي نُشر على أحد القنوات الأمريكية أنه إذا استمرت المفاوضات الحالية في تحقيق تقدم ملموس، فقد يعقد اجتماعًا مباشرًا مع خامنئي في مرحلة ما، وهو ما يبعث أملاً جديدًا لدى المجتمع الدولي بعودة حوار بناء بين الجانبين.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي آنذاك بدور القيادة الإيرانية في المشاركة الفعّالة بالمحادثات، مؤكداً أن وجودهم في طاولة الحوار يعكس إصرار الطرفين على تجاوز الخلافات التي ارتبطت بالبرنامج النووي الإيراني، العقوبات الاقتصادية، والمسائل الإقليمية الحساسة. تأتي تصريحات ترامب في وقت تتوالى فيه تقارير إعلامية دولية تفيد بأن واشنطن وطهران تقتربان من صياغة تفاهم سياسي وأمني قد يضع إطارًا لإنهاء المواجهة المستمرة بين الطرفين.

وأشار المحللون إلى أن المسار الجاري يتضمن عدة ملفات حساسة لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش، منها الجدول الزمني لحذف العقوبات المفروضة على إيران، وضمان عدم سعي طهران للحصول على أسلحة نووية مستقبلًا. كما يشمل الاتفاق المرتقب التزامًا إيرانيًا صريحًا بعدم امتلاك سلاح نووي، وهو الشرط الأساسي الذي يثبته المجتمع الدولي كمتطلب لأي تسوية نهائية.

وقد أضاف ترامب أن أي اتفاق سيُعتمد على آليات مراقبة دولية صارمة، تشمل التفتيش المستمر من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان الالتزام الكامل بالتعهدات المتبادلة. رغم التفاؤل الظاهر من الجانب الأمريكي، فإن بعض المصادر داخل الحكومة الإيرانية ما زالت تحذر من أن المفاوضات لم تُحسم بشكل نهائي، وأن هناك خلافات عميقة تتعلق بالبرنامج النووي، والآثار الاقتصادية للجزاءات، وإمكانية وجود قوات إقليمية إيرانية في مناطق الصراع.

وتبقى الأسئلة قائمة حول كيفية ربط الاتفاق النووي بمسائل الأمن الإقليمي، بما في ذلك الدعم العسكري الذي تقدمه طهران لبعض الفصائل في المنطقة. وفي هذا الصدد، يشير عدد من الخبراء إلى أن أي تسوية يجب أن تشمل ضمانات واضحة لمنع تصعيد النزاعات في المستقبل، إلى جانب آليات لحل النزاعات القائمة دون اللجوء إلى القوة.

وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن نتيجة نهائية للمفاوضات، فإن الأنظار لا تزال مركزة على واشنطن وطهران لتقييم ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية ستُترجم إلى اتفاق نهائي يُعيد استقرار المنطقة ويُسهم في خفض التوترات بين القوتين العظميين. في خضم هذه الأجواء، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية جديدة بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار، وهو ما يضيف بُعدًا إقليميًا آخر للمسار السلمي المتبع في الشرق الأوسط، وقد يُنظر إلى هذا التطور على أنه إشارة إيجابية إلى إمكانية توسيع دائرة التعاون بين دول المنطقة، بما يشمل كذلك موضوع البرنامج النووي الإيراني.

يبقى المستقبل مفتوحًا على عدة سيناريوهات، من توقيع اتفاق نهائي شامل إلى استمرار المفاوضات لفترات أطول، إلا أن ما يبدو واضحًا هو أن النافذة الحالية للتفاهم قد لا تُغلق سريعًا، ما يمنح فرصًا للسلام والاستقرار في المنطقة





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