ترامب يهاجم الديمقراطيين وعوائد السندات ترتفع مع توقعات رفع الفائدة

تصريحات ترامب تثير الجدل بينما تسجل عوائد السندات الأمريكية ارتفاعا ملحوظا بعد بيانات التضخم، مما يعزز توقعات رفع الفائدة في ديسمبر. تحليل شامل لتأثيرات السياسات النقدية.

صرح الرئيس السابق دونالد ترامب بأن الحزب الديمقراطي يستغل المؤسسات الأمريكية كسلاح لتحقيق أهدافه السياسية، في إطار تصاعد التوترات بين الحزبين حول إدارة الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تحركات حادة استجابة لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة.

ارتفاع عوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور بيانات التضخم الأخيرة، وهو ما عزز توقعات المستثمرين باتجاه رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل. وقد ارتفعت عوائد السندات المستحقة خلال عامين وخمسة أعوام بأكثر من 10 نقاط أساس بعد صدور البيانات الاقتصادية، مما يعكس قلق المستثمرين من استمرار الضغوط السعرية.

Also read توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة Mobile X-Ray في مصر عبر مفاوضات مع شركات صينية

زاد المتعاملون رهاناتهم على تنفيذ زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2027، مع تسعير احتمال محدود لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر المقبل. جاء هذا التحرك في الأسواق بالتزامن مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أبدى تأييده صراحة لزيادة أسعار الفائدة، مشيرًا إلى إمكانية دعمه رفعها بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم في التسارع.

بيانات التضخم والتشديد النقدي المتوقع

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.4%. كما عززت بيانات سوق العمل الصادرة الأسبوع الماضي توقعات استمرار التشديد النقدي، بعدما كشفت عن قوة التوظيف وارتفاع الأجور بوتيرة تجاوزت التقديرات السابقة.

Advertisement

يرى محللون أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تدعم الإبقاء على سياسة نقدية متشددة، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، قبل أن يثبتها خلال أكتوبر. يشير هذا المسار إلى أن البنك المركزي يسعى للسيطرة على التضخم دون إثارة ركود اقتصادي حاد، رغم التحديات الراهنة.

تأثيرات السوق والملاذات الآمنة

في المقابل، استعادت السندات الحكومية الأمريكية جزءًا من خسائرها السابقة، بدعم من الطلب عليها باعتبارها ملاذًا آمنًا في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم. ومع ذلك، يحذر خبراء الأسواق المالية من أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى الاقتراب مجددًا من مستوى 5%.

تعكس هذه الديناميكيات تعقيد البيئة الاقتصادية الحالية، حيث تتصارع قوى النمو والسيطرة على الأسعار. يتابع المستثمرون عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، خاصة مع تأكيد أعضاء المجلس على ضرورة الحذر وعدم التسرع في تخفيف القيود النقدية حتى يتم تحقيق استقرار مستدام للأسعار.