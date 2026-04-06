ترحيل المدون شاكر محظور لتنفيذ حكم قضائي بعد البراءة من تهمة المخدرات

بعد صدور حكم بالبراءة في قضية حيازة المخدرات، قامت السلطات بترحيل المدون شاكر محظور لتنفيذ عقوبة أخرى تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب. القضية شملت اتهامات متعددة، بما في ذلك حيازة المخدرات، نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحقيق في تعاطي المخدرات.

قامت السلطات المختصة ب ترحيل المدون شاكر محظور ، وذلك بعد صدور حكم ببراءته في قضية حيازة مواد مخدرة. جاء هذا الإجراء لتنفيذ باقي مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية أخرى تتعلق بنشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، والتي صدر فيها حكم بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه. ويأتي هذا التطور في أعقاب سلسلة من التطورات القضائية التي شهدتها قضيتا شاكر محظور .

فقد برأته محكمة جنايات التجمع من تهمة حيازة المخدرات، بينما حددت محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقه في قضية الفيديوهات الخادشة للحياء، والمقرر انعقادها في 19 أبريل. \في سياق متصل، كان قاضي المعارضات قد قرر قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل شاكر محظور، وأمر بحبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وكشف مصدر قضائي مطلع على القضية أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، كان قد قرر إخلاء سبيل شاكر محظور بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء. يذكر أن جهات التحقيق أسندت للمتهم تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة وتعاطيها في القاهرة الجديدة. \على صعيد آخر، نفى شاكر محظور تعاطيه للمخدرات، مؤكدًا أنه لا يدخن ويحافظ على صحته، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري. وكانت النيابة قد أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من عدم تعاطيه للمواد المخدرة، وأمرت أيضًا بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المخدرات. تجدر الإشارة إلى أن شاكر محظور يواجه تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات، والتي كشفت عنها وزارة الداخلية. وكانت الداخلية قد ألقت القبض على المتهم داخل مقهى شهير بالقاهرة الجديدة برفقة مدير أعماله، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدرات الحشيش والأيس، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واستغلال المحتوى المثير للجدل على صفحات التواصل الاجتماعي لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وجاءت هذه الإجراءات الأمنية بناءً على بلاغات تتهم صانع المحتوى بنشر فيديوهات تسيء إلى القيم والمبادئ الأسرية وتخل بالآداب العامة





