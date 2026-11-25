شرح مفصل لمتطلبات الحصول على ترخيص قيادة المراكب والتراخيص التشغيلية في مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1956 والقانون رقم 167 لسنة 2022.

أوضحت التشريعات المصرية المنظمة للملاحة الداخلية، وبخاصة القانون رقم 10 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962، الضوابط الصارمة التي تحكم تشغيل المراكب لنقل الركاب والبضائع. يُشترط للحصول على ترخيص تشغيلي رسمي إجراء مزايدة عامة تحدد رسوم الترخيص، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والسلامة المرورية المائية.

إجراءات الترخيص والمزايدة الرسمية

تنص المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1956 على حظر استخدام المراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات بين الشاطئ والآخر دون الحصول على ترخيص خاص مسبق. يُحدد مبلغ الإتاوة المستحقة عن الترخيص الخاص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في الخطوط المنتظمة عن طريق إجراء مزايدة عامة. تم تفويض الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بمهمة إجراء هذه المزايدة ومنح الترخيص المنصوص عليه قانوناً.

Also read تعرف على الشروط والضوابط للتأكد من سلامة مراكب النقل والمعديات طبقا للقانون

يوجد استثناء جغرافي في اختصاص المنح، حيث تختص مجالس المحافظات أو مجالس المدن بإجراء المزايدة ومنح الترخيص وتحصيل الإتاوة فيما يخص المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاصها المحلي. يُصدر وزير المواصلات أو الوزير المختص قراراً محدداً بشروط الترخيص وآليات تنظيم عملية إعطائه، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات المزايدة لضمان الشفافية والالتزام بالنظام العام.

شروط الحصول على رخصة القيادة

تشترط المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1956 أن لا يقود أي شخص مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليها إلا إذا حمل رخصة صادرة عن الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي. يجب على المتقدم تقديم الطلب على النموذج الرسمي المعد سلفاً، مصحوباً بإثبات أداء الرسم المقرر، ولا يُمنح الترخيص إلا لمن اجتاز امتحاناً أثبت كفاءته العملية بشكل قاطع.

Advertisement

يشترط قانونياً ألا يكون المتقدم قد سبق عليه الحكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. يحدد وزير المواصلات في قرار رسمي بيانات النموذج المطلوب، وشروط الامتحان، ومدة سريان الترخيص الممنوح. في حال كان طلب الترخيص خاصاً بقيادة مركبة لنقل الركاب أو النزهة داخل نطاق اختصاص مجالس المحافظات أو المدن، يجب توفر شروط إضافية يصدر بها قرار من الوزير المختص بجانب الشروط الأساسية.

الوقف الإداري والمخالفات المرورية

تنص المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1956 على وجوب وقف المركب إدارياً في أقرب مرساة في عدة حالات جنائية أو إدارية، مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية إذا تطلب الأمر. يشمل ذلك حالة المركب غير المرخص في تشغيله أو حالة قائد المركبة الذي لا يحمل الترخيص الشخصي الخاص به. يُعتبر هذا الإجراء وقائياً لضمان سلامة البيئة المائية والمستخدمين.

يُوقف المركب أيضاً في حال عدم استيفائه لشروط السلامة والصلاحية كما نصت عليه المادة 8 من نفس القانون، أو في حال حمله لركاب أو بضائع تتجاوز العدد المقرر قانوناً. كما يُوقف المركب إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقاً، أو كان النقل مشروطاً بحصول قائد المركبة على ترخيص خاص لم يحصل عليه. لا يُسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه تماماً.

تراخيص الموانئ والأرصفة الجديدة

حدد القانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري صلاحيات مجلس إدارة الهيئة في منح تراخيص الإنشاء والإدارة والتشغيل والصيانة للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية. تختص الهيئة أيضاً بتحديد المقابل المالي لاستخدام هذه المرافق لتداول البضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، مع تحديد حالات الإعفاء من التراخيص والرسوم.

Advertisement

يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في الحالات التي تتطلب الترخيص بإنشاء موانئ جديدة لضمان التوافق مع السياسات الوطنية. يُعفى إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً محدداً بشأن هذه الإعفاءات لتنظيم العلاقة مع الجهات المعنية.