أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية موضع استهداف مواليد غباين ومسائل أخرى بجانب اعتقالات واسعة، ما يبرز التهديد المستمر للمواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

في يوم الثلاثاء، شهدت مناطق متعددة في قطاع غزة و الضفة الغربية اعتداءات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مما أسفر عن وقوع شهداء، إصابات، ومواقف اعتقال واسعة، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات المواطنين.

استهداف متواصل للخلايا السكنية في غزة

نُشرت تفاصيل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حول غارة استهدفت منزلًا لعائلة غباين في محيط مدرسة موسى بن نصير، في حي الدرج شرق مدينة غزة. لقد أدى هذا الهجوم إلى إطلاق النار على المواطنين وإصابة آخرين، بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات.

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وفي ما يحدث في خان يونس جنوب قطاع غزة، فقد ارتكبت قوات الاحتلال أطلق النار من الصواريخ المتفجرة على موائد الصيادين، مما أسفر عن إصابة صياد وتضرر مركبة صيد.

الاعتقالات والاقتحامات في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إن قوات الاحتلال قامت باعتقال سجينين شابين من نابلس، واعتقال عداد من الشباب في قضاء قلقيلية وأخرى في الخليل ومدينة البيرة، بكافة تفاصيل الاقتحامات على منازل المواطنين، وفتشيات واسعة. كما شهدت الأوضاع في رام الله اقتحامات مستمرة لتقليص المعارضة وتفتيش منازل الصالحين.

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في ديسمبر، قامت الشرطة بقبض على الناطق بالغرفة الصوتية في جمعية برج اللقلق في القدس، وتعلن مراكز الشرطة إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر، وهو ما يؤكد على ضغط الاحتلال على دمج الأعمال المدنية.

الاعتداء على حياة المواطنين وثقافتهم الدينية

في هذه الأثناء، طُرد مسجد الزير في بيت لحم بعد اقتحام للمصلين ومنع الخطوبة، كما تمّ اقتحام عدة مساجد في بالول واعتقال العائدين، وأدى ذلك إلى نار في الأصالة الدينية المجتمعية.

تتصاعد التصعيد في مناطق أخرى، مثل الغضب المستمر على التضخيم وتحويل أراضي زراعية، شهدت اضطرابًا عارمًا، ومعايير معزولة أفضّلت في هذا السياق فدوس الضغط العامل على الأبيض الغنى في القطاع.