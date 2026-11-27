ولي عهد دبي يعلن ترسية عقود جديدة بقيمة 56.5 مليار درهم ضمن مشروع مطار آل مكتوم، ليصل الإجمالي إلى 80 مليار درهم ويدعم مكانة دبي العالمية.

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، ترسية مجموعة جديدة من العقود ضمن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم. يأتي هذا الإعلان بتوجيهات مباشرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وذلك في خطوة تعزز من جاهزية الإمارة لاستقبال النمو المتوقع في قطاع الطيران.

تفاصيل حجم الاستثمار والإجمالي التراكمي

تشكل هذه الترسيات الجديدة محطة استراتيجية رئيسية في مسيرة تنفيذ المشروع، حيث يرفع هذا المبلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن المشروع حتى الآن إلى 80 مليار درهم. كان المشروع قد أرست خلال مرحلته السابقة عقوداً وحزماً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 23.815 مليار درهم، تشمل أعمال التمكين والهياكل التحتية في عدد من مواقع المشروع، إضافة إلى عقدَي نظام النقل الآلي للركاب ونظام مناولة الأمتعة.

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مراحل التنفيذ والأعمال الإنشائية المكثفة

دخل مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي الآن مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، التي تشمل مباني المسافرين وبوابات الطائرات ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات الرئيسية للمطار. تتوزع هذه الأعمال على عدة محاور حيوية، حيث تتضمن العقود الجديدة أعمال الهياكل الإنشائية السفلية والبنية التحتية المرتبطة بها لمبنى المسافرين الغربي ومبنيي بوابات الطائرات رقم "1" و"4".

بالإضافة إلى ذلك، تشمل النطاقات الجديدة أعمال الهياكل الإنشائية العلوية والأعمال المعمارية وأنظمة المباني لمبنيي بوابات الطائرات رقم "2" و"3". وتتركز الأنشطة الإنشائية المكثفة حالياً في مناطق مباني المسافرين وبوابات الطائرات "الكونكورس" والأنفاق ومرافق النقل والخدمات، مما يضمن استمرار العمل بالتوازي في مواقع متعددة.

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الإنجازات الهندسية ومعايير السلامة والجودة

تشير التقارير الفنية إلى أن الأعمال في منطقتَي مبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث والمنطقة الوسطى من حرم المطار شارفت على الاكتمال. تشمل هذه المناطق أنفاق نظام مناولة الأمتعة ومسارات معدات الخدمات الأرضية وشبكة الربط الرئيسية لنظام مناولة الأمتعة، فيما تتواصل أعمال التمكين في منطقة مباني المسافرين المركزية التي تشمل مبنى المسافرين الغربي ومبنى بوابات الطائرات الأول ومركز النقل البري.

وقد تجاوز إجمالي أعمال الحفر المنفذة في المشروع 24.23 مليون متر مكعب، وبلغت أعمال الردم أكثر من خمسة ملايين متر مكعب. وصل عدد الأوتاد المنفذة إلى 7,635 وتداً، فيما تجاوزت كميات الخرسانة المصبوبة في حزم الهياكل التحتية لمبنيَي بوابات الطائرات الثاني والثالث وأنفاق نظام مناولة الأمتعة 875603 أمتار مكعبة.

الطاقات البشرية والبنية التحتية للطاقة

يعكس حجم العقود الجديدة، الذي يصل إلى 56.5 مليار درهم، محطّة غير مسبوقة في مسيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في دبي ودولة الإمارات. يعمل في هذه الحزم نحو 14 ألف شخص، وتجاوز مجموع ساعات العمل المنفذة 21 مليون ساعة عمل، مما يدل على وتيرة التنفيذ المتسارعة والموثقة.

وتشمل العقود الجديدة مشاريع البنية التحتية الرئيسية للطاقة الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل الكهربائية الرئيسية والشبكات المرتبطة بها. يضمن هذا التطور المتكامل ربط مرافق مبنى المسافرين بشبكات النقل والمرافق الأخرى ضمن المشروع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة طوال مراحل البناء المختلفة.